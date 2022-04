Sommeri Schwarz statt rot Die Gemeinde Sommeri schliesst die Jahresrechnung 2021 mit einem Plus von rund 30'000 Franken ab.

Die Dorfeinfahrt von Sommeri von Amriswil her. Bild: Ralph Ribi

Die Jahresrechnung 2021 schliesst in der Erfolgsrechnung mit einem Gesamtaufwand von 1'600'407 Franken und einem Gesamtertrag von 1'630'430 Franken. Anstelle des budgetierten Verlustes von 79'842 Franken bleibt nun unter dem Strich sogar ein Plus von 30'023 Franken in der Gemeindekasse von Sommeri.

Zu diesem positiven Ergebnis hätten verschiedene Faktoren beigetragen, gibt die Gemeinde bekannt. Zum einen habe der Steuerertrag deutlich zugenommen, ebenso wie der Ertrag der Grundstückgewinnsteuern. Auch der Beitrag an die Spitexorganisation liegt deutlich unter Budget. Weiter konnten höhere Rückvergütungen bei der Sozialhilfe verbucht werden.

In verschiedenen Bereichen sind aber auch höhere Kosten angefallen. So sind etwa die Beiträge für die individuelle Prämienverbilligung weiter gestiegen, und beim Finanzausgleich fiel die Höhe des Betrags tiefer aus als budgetiert.

Im vergangenen Rechnungsjahr wurden wie vereinbart keine Investitionen getätigt. In beiden Werken – Wasser und Abwasser – gingen zusammen rund 32'000 Franken an Anschlussgebühren ein.