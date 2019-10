Schumacherei Mente: Ein Laden für schöne Schuhe und Freundschaften Am Samstag hat Antonio Mente seine Schuhmacherei am alten Standort wieder eröffnet. Dieser brannte im Dezember 2016 nieder. Nun hat er alles wieder aufgebaut. Manuela Olgiati

Antonio Mente in seiner wieder eröffneten Schumacherei. (Bild: Manuela Olgiati)

Der Blick wandert unweigerlich auf die Schuhe der Besucher. Marcel Schmid trägt gepflegte hellbraune Halbschuhe aus Kalbsleder. Schuhe bei Antonio Mente zu reparieren, sei nachhaltig, sagen weitere Besucher. Auch Bijoutier Claude Mages ist da und spricht von der guten Qualität und von Freundschaft.

«Freundlich ist der Empfang bei Familie Mente immer. Vom neuen Interieur des Schuhmachergeschäftes bin ich begeistert.»



Marcel Schmid, Kunde aus Weinfelden

(Bild: Manuela Olgiati)

Am Samstag kamen viele Weinfelder ins Schuhmachergeschäft am alten Standort. Fast die ganze Familie Mente ist da, begrüsst und lädt die Besucher zum Apéro ein. Tage zuvor wurde vom Provisorium an den alten Standort gezügelt. Das Ladenkonzept hat Antonio Mente selber entwickelt. «Weil es einfach und praktisch ist», sagt Mente stolz.

Viel Holz im Laden und Leder im Lager

Im Laden dominiert Eichenholz aus heimischen Wäldern. Besonders praktisch und übersichtlich sind die Regale. In der Werkstatt warten halbfertige Schuhe auf ihre Vollendung. Neue und ältere Maschinen und Werkzeuge stehen bereit, ebenso Sohlen und viel Leder. Jetzt darf wieder Alltag einkehren.

Das Geschäftshaus an der Amriswilerstrasse 18 erstrahlt in neuem Glanz. Der Grossbrand im Dezember 2016 hatte alles zerstört. Am Tag der offenen Tür im Juni, nach dem Wiederaufbau, wird von der nieder gebrannten Schuhmacherwerkstatt gesprochen. «Ein Fest ist immer ein Grund, um der Weinfelder Bevölkerung Danke für die Unterstützung und Solidarität zu sagen», sagt Mente. Auch am Samstag sprechen die Weinfelder von den Ereignissen.

Der Mensch steht in der Werkstatt im Mittelpunkt

Seit 1986 führt Antonio Mente mit seiner Frau Brigitte an dieser Adresse eine Schuhmacherei, die weit über Weinfelden hinaus bekannt ist. Jeder Schuh sei anders, der erfahrene Schuhmacher weiss für alles einen Rat. «In einer Schuhmacherei steht der Mensch selbst im Mittelpunkt», sagt Michael Mente, der älteste Sohn.

Der Schuhmacher begutachtet den Schuh nicht nur aus der Sicht des Handwerkers, sondern auch als Zuhörer. Dieses Bild zeichnet sich auch an der Eröffnung ab. Freunde besuchen das neue Geschäft, sie machen den Rundgang durch Verkaufsladen und Werkstatt und geben Komplimente ab.