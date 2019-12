Schulwegsicherheit im Kemmental: Vorwürfe nach tödlichem Unfall Eine Einwohnerin aus Lippoldswilen wirft dem Gemeinderat vor, er vernachlässige seine Pflichten. Die Behörde lässt das nicht gelten.

Die Ortsdurchfahrt Lippoldswilen ist Tempo 30, doch Anwohner sagen, die Autofahrer würden rasen. (Bild: Donato Caspari)

«Die Schulwegsicherheit ist ein grosses Anliegen und wird laufend überprüft.» Dieser Satz im Communiqué der Volksschulgemeinde Kemmental zum tödlichen Unfall eines Schülers vergangenen Mittwoch hat eine Lippoldswilerin dazu bewogen, sich bei unserer Zeitung zu melden. Sie ist nämlich der Ansicht, dass der Kemmentaler Gemeinderat die Themen Strassenunterhalt und Sicherheit vernachlässigt.

Bereits im September ist sie mit einem Schreiben an die Behörde gelangt und hat sich über die ausgebleichten oder nicht vorhandenen Bodenmarkierungen im Dorf beklagt. Es werde «gebolzt» in der Tempo-30-Zone. Die aufgestellte Tafel reiche bei weitem nicht aus, den Autofahrern die Limite klarzumachen. Man habe das «Minimum des Minimums» gemacht. Dabei würden sich viele Kinder in falscher Sicherheit wiegen und die Strasse als Spielplatz nutzen. Die Frau sagt:

«Es ist reines Glück, dass bislang nichts passiert ist.»

Im Dorf würden schliesslich viele junge Familien leben. Das Thema Sicherheit sei auch bereits am jährlichen Dorffest aufgekommen. Die Situation habe sich insbesondere verschlimmert, seit die Durchfahrt der Mannenmühle wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Die letzte Baustellenumleitung habe zum Beispiel sechs Katzen das Leben gekostet.

Der Schulweg von Lippoldswilen nach Hugelshofen sei grundsätzlich gefährlich. Nebst der zu wenig ausreichend markierten 30er-Zone sei der Mühlestich schlecht ausgeleuchtet. Kinder laufen auf dieser Strasse ohne Trottoir in direkter Konfrontation mit dem Verkehr, den Lastwagen und den grossen landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Der Gemeinderat hat ihr in einem Brief geantwortet. Es gehe ihm um einen optimalen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel. Im Kemmental seien viele Strassen auch Schulwege. Das bedeute nicht, dass jeder Schulweg, der über eine normale Strasse führe, eine besondere Handhabung erfahren müsse. Die Eltern seien grundsätzlich für die Sicherheit ihrer Kinder zuständig.

Gemeinderat frischt die Markierungen auf

Es gebe für Lippoldswilen Handlungsbedarf für die Orts- und Strassengestaltung. Das komme aber nicht heute und morgen, sagt der zuständige Gemeinderat Erwin Odermatt auf Anfrage. Nichtsdestotrotz habe man diesen Herbst entschieden, die Markierungen auf dem gesamten Strassennetz der Gemeinde zu erneuern. Odermatt betont:

«Mit dem Unfall hat das überhaupt nichts zu tun.»

Die Speedy-Messungen würden beweisen, dass die Tempolimits in Lippoldswilen und auch an anderen Orten im Kemmental grösstenteils eingehalten würden. Weitere Massnahmen wie Schwellen oder Verengungen seien wegen des landwirtschaftlichen Verkehrs schwierig.

Odermatt erklärt weiter, dass die Unfallstelle bei Ellighausen auf Antrag des Gemeinderats 2012 mit einer LED-Strassenbeleuchtung ausgestattet wurde. Bisher lagen der Gemeinde keine weiteren Gefahrenmeldungen aus der Bevölkerung vor. Die Schulwege würden laufend zusammen mit der Schulbehörde besprochen und bei Bedarf angepasst.