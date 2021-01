Schulwahlen Für alle Sitze Kandidaten gefunden, in zwei Gemeinden der Region Kreuzlingen gibt es Kampfwahlen In Münsterlingen, Altnau, Bottighofen, Oberhofen-Lengwil und Güttingen finden am 7. März Gesamterneuerungswahlen für die Schulbehörden statt.

Das Primarschulhaus in Bottighofen. Bild: Nana Do Carmo (Bottighofen, 7.3.2012)

Einige Schulgemeinden in der Region Kreuzlingen haben die Gesamterneuerungswahlen für die kommende Legislaturperiode vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2025 bereits im alten Jahr erledigt. Am 7. März stehen sie aber in den Primarschulen Münsterlingen, Altnau, Güttingen, Bottighofen und Oberhofen-Lengwil sowie in der Sekundarschule Altnau noch an. In allen Gemeinden konnten genug Kandidaten für die Behörden gefunden werden, in zwei sogar mehr. Dort kommt es nun zu Kampfwahlen.

Nadja Miani

Kandidatin (Bild: Reto Martin)

Lengwil-Oberhofen: Drei Kandidaten gefunden

Mit Astrid Hugentobler, Sandro Nöthiger und Manuel Wolfer treten in der Primarschule Lengwil-Oberhofen gleich drei Behördenmitglieder zurück. Nur Präsident Christian Bänziger und Erika Konrad stellen sich erneut zur Verfügung. Die Suche nach Kandidaten gestaltete sich schwierig, doch nun wurden rechtzeitig zum Ablauf der Eingabefrist am 11. Januar genügend Bewerber gefunden. Das Gemeindeforum schlägt Rebecca Lösch, Nadja Miani und Marc Adam zur Wahl vor.

Bottighofen: Ein Rücktritt

In der Primarschule Bottighofen hört Max Bolliger auf. Eine neue Kandidatin hat ihren Wahlvorschlag eingereicht: Anette Lang-Dullenkopf. Präsident Dario My und die bisherigen Behördenmitglieder Caroline Tanner, Patrick Bauer und Klaus Schmid stellen sich der Wiederwahl.

Güttingen: Ein vakanter Sitz

Auch in der Primarschule Güttingen bleibt nach den Wahlen vieles beim Alten. Nur Barbara Langenegger tritt nicht mehr an. Für den vakanten Sitz ist eine Bewerbung eingegangen von Reto Leugger. Präsident Miran Kaddur, Stefan Oswald, Susan Femminis und Jasmin Schum möchten weitermachen.

Münsterlingen: Mehr Kandidaten als Sitze

Für die Behörde der Primarschule Münsterlingen wird eine Kampfwahl stattfinden. Mit Rahel Baumann aus Scherzingen, Sabine Welpe aus Scherzingen und Manuel Garzi aus Landschlacht haben sich drei neue Kandidaten gemeldet, obwohl nur Anina Wulf und Urs Tschumi nicht mehr antreten. Präsidentin Catherine Rutishauser, Daniel Flum, Marcel Kuhn, Kathy Neuenschwander und Vania Fenners stellen sich für eine weitere Legislaturperiode zur Verfügung.

Altnau: Kampfwahl

In der Behörde der Primarschule Altnau stellen sich von den Bisherigen Präsident Harry Lüthi-Gantenbein und die drei Behördenmitglieder Madelaine Tunesi-Künzi, Andreas Meyer und Christian Barth für eine Wiederwahl zur Verfügung. Thomas Anderes kandidiert nicht mehr. Doch es haben sich gleich vier neue Bewerber gemeldet: Roland Baumann, Thomas Gsell, Wendel Mazenauer und Reto Eberle.



Sekundarschule Altnau: Zwei neue Bewerber

Thomas Thalmann

Kandidat (Bild: PD)

Von den frei gewählten Mitgliedern der Sekundarschulbehörde Altnau treten Patricia Meili aus Landschlacht und Armin Vogt aus Güttingen nicht mehr zur Wahl an. Präsident Andreas Schneider aus Güttingen und die Behördenmitglieder Monika Kläusli aus Langrickenbach und Andreas Meyer aus Altnau stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung. Neu kandidieren Antonella Egger aus Landschlacht und Thomas Thalmann aus Güttingen.