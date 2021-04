Schulversammlung Abstimmungsdrama mit einer Stimme Unterschied: Die Kemmentaler Schulbürger sagen Nein zum Erweiterungsbau in Alterswilen Die knappste aller Mehrheiten der Stimmberechtigten fand den 5-Millionenkredit zu teuer. Die Behörde kämpfte vergebens für das Projekt. Jetzt muss sie über die Bücher und einen Plan B finden, damit die wachsende Schülerschaft nicht «unter den Bäumen» unterrichtet werden muss.

Der geplante Erweiterungsbau (Gebäude ganz oben auf dem Modell) wird nicht realisiert. Bild: Urs Brüschweiler

«Endlich ist die Halle wieder mal voll». Schulpräsidentin Isabelle Wepfer war zunächst erfreut über die hohe Zahl von 125 Stimmberechtigten, welche die Rechnungsversammlung der VSG Kemmental am Donnerstagabend im Mehrzwecksaal in Alterswilen besuchten. Wichtigstes Traktandum war der Planungs- und Baukredit von fünf Millionen Franken für einen Erweiterungsbau auf dem Schulgelände in Alterswilen.

Bürger holten Gegenofferten ein

Diese Modell zeigt, wie die Raumaufteilung des Annex-Baus hätte aussehen sollen. Er wäre speziell auf die Kemmentaler Mosaik-Schule zugeschnitten gewesen. Bild: Urs Brüschweiler

Doch schnell wurde klar, die Abstimmung wird kein Selbstläufer. Schon zu Beginn der Versammlung wurde von einem Schulbürger eine geheime Abstimmung verlangt. Und in der Diskussion zeigte sich auch rasch, das Vorgehen der Behörde stösst auf Kritik. Mehrere Redner fanden die Kostenschätzung deutlich zu hoch. Sie hätten selber gerechnet und hätten sogar Offerten von Generalunternehmern eingeholt. Dies hätten gezeigt, dass der Erweiterungsbau ohne Unterkellerung und ohne eigene Toiletten um einen Drittel oder sogar um die Hälfte günstiger zu realisieren wäre. Ein Votant betonte:

«Das ist ein Killerargument.»

Isabelle Wepfer

Schulpräsidentin VSG Kemmental Bild: PD

Schulpräsidentin Isabelle Weper und ihre Behörde kämpften für die Vorlage. Man sei selbstverständlich bestrebt, den Kredit nicht voll auszuschöpfen, aber «ich habe auch keine Lust, einen Nachtragskredit einzuholen». Das schnelle Vorgehen der Behörde - Planungs- und Baukredit wurden etwa zusammengenommen - sei dem Druck der anwachsenden Schülerzahlen geschuldet. Wepfer betonte:

«Es kommt eine Schwetti Kinder auf uns zu, und wenn nichts passiert, müssen wir sie künftig unter den Bäumen unterrichten.»

Es half nichts: Nach der Auszählung der Stimmen musste die Behörde die Ablehnung vermelden. Knapper ging es nicht: 61 Ja-Stimmen zu 62 Nein-Stimmen, bei einer Enthaltung einem leer abgegebenen Stimmzettel. «Das tut uns leid für unsere Schule. Wir gehen nun über die Bücher und werden Sie wieder informieren», sagte die sichtlich enttäuschte Schulpräsidentin.