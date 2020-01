Schulterschluss beim Nachwuchs: Der FC Kreuzlingen tauscht Spieler aus mit dem FC Tägerwilen Der Stadtclub arbeitet im Juniorenbereich künftig mit dem Verein aus dem Nachbardorf zusammen.

Die Junioren aus Kreuzlingen und Tägerwilen kicken möglichweise gemeinsam. (Symbolbild: Hanspeter Schiess)

Die Misstöne zwischen den beiden Vereinen sind verklungen. Der FC Kreuzlingen verkündet in seinem Newsletter, dass auf die kommende Frühjahrsrunde eine sogenannte Juniorengruppierung mit dem FC Tägerwilen gebildet wird. Und: «Wenn sich diese Zusammenarbeit als fruchtbar erweist, soll sie auf die neue Saison ausgeweitet werden», heisst es weiter.

Konkret bedeutet dies, in den Alterskategorien A (17-19 Jahre), B (15-16), C (13-14) und D (11-12) können Junioren ausgetauscht werden. Die Details sollen Ende Januar bei einem Kick-off-Meeting mit allen Trainern geklärt werden.

Die Initiative zur Kooperation im Nachwuchsbereich kam aus Kreuzlingen. Präsident Daniel Geisselhardt sagt auf Anfrage:

Daniel Geisselhardt

Präsident FC Kreuzlingen

(Bild: Mario Gaccioli)

«Wir wollen nicht verheimlichen, dass die Idee, zumindest teilweise, aus der Not geboren wurde.»

Bei den C-Junioren etwa sind beim FCK die Spieler knapp. Auch wenn man es nicht gerne zugibt, aber die Anziehungskraft des Stadtrivalen AS Calcio ist ebenfalls ein Thema. Aber es gehe grundsätzlich darum, Offenheit über die Klubgrenzen hinaus zu demonstrieren, sagt Geisselhardt.



«Mit dem FC Tägerwilen verbindet uns seit langem ein enges Verhältnis. Ein engeres als mit unserem Stadtrivalen.»

Notabene kickt der Sohn des Kreuzlinger Präsidenten im Tägerwiler Drittliga-Team.

Intensive Diskussionen im Tägerwiler Vorstand

Der Tägerwiler Juniorenobmann James Wehrli freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem FC Kreuzlingen. Nicht nur, weil er selbst in den 90er-Jahren im Fanionteam des FC Kreuzlingen gespielt hat, steht er der Kooperation offen und unbelastet gegenüber. Er stellt aber auch klar, dass im Juniorenbereich beim FC Tägerwilen kein dringender Handlungsbedarf bestanden habe. Im Vereinsvorstand hätten intensive und kontroverse Diskussionen stattgefunden.

James Wehrli

Vorstand FC Tägerwilen

(Bild: Andrea Stalder)

«Es war ein zähes Ringen.»

Durchgesetzt hat sich letztlich die Haltung, dass der gemeinsame Weg eine Chance verdient.

Die Spieler bleiben im Stammklub

Der Vorteil der Lösung mit der Juniorengruppierung sei, dass man die Nachwuchsspieler im Verein behalte, auch wenn man kein eigenes Team zusammenbringe. «Die beiden Vereine können sich flexibel mit Spielern aushelfen», sagt Wehrli.

Vorerst ein halbes Jahr will man nun Vertrauen aufbauen, im Bewusstsein, dass die Zusammenarbeit der Spielfreude und den Ambitionen der Junioren dient, aber es für die Vereine auch eine Gratwanderung bedeuten kann. Immerhin lassen beide Seiten durchblicken, dass der Einbezug des dritten Vereins in der nahen Region, die AS Calcio, sinnvoll wäre. Wehrli sagt:

«Grundsätzlich wäre es cool, wenn alle drei Vereine der Region zusammenarbeiten würden.»

Vorerst sei dies aber nur eine Vision.