Schulhaus Arbon: Viel zu wenig Stahl im Betonskelett

Fehlerbehaftete Planungsleistungen kämen in letzter Zeit gehäufter vor, sagt Projektleiter Simon Oswald. Ein Grund sei womöglich, dass die teils – wegen des Kostendrucks - unter dem üblichen Niveau vergeben würden. Die Systematik eines Prüfingenieurs wie in Deutschland kenne man in der Schweiz nicht. Die Thematik werde in der SIA aber diskutiert. (me)