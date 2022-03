Schulfinanzen Sek Dozwil-Kesswil-Uttwil senkt den Steuerfuss um drei Prozentpunkte Noch weiter runtergehen wollten die Schulbürger am Dienstagabend nicht. Sie lehnten einen entsprechenden Antrag mehrheitlich ab.

Die Schulbürger sagen Ja zu einer Steuerfusssenkung. Bild: Andrea Stalder

Der Sekundarschulgemeinde Dozwil-Kesswil-Uttwil geht es finanziell gut. Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 200’000 Franken. Gerechnet hatte man mit einem Aufwandüberschuss von 64’500 Franken. Grund für das erfreuliche Resultat sind höhere Steuereinnahmen und Minderausgaben bei der Besoldung der Lehrkräfte. «Wir hatten nicht so viel Förderunterricht wie erwartet», erklärte Schulpfleger Adrian Gut den 38 Stimmberechtigten, die am Dienstagabend an der Schulgemeindeversammlung teilnahmen. Diskussionslos und einstimmig wurde die Rechnung genehmigt, der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Mehr zu reden gab das Budget 2022, respektive der Steuerfuss. Stimmbürger Walter Knöpfli hatte letzten Herbst einen schriftlichen Antrag eingereicht, den Steuerfuss um 6 Prozentpunkte, von 28 auf 22 Prozentpunkte, zu senken, sagte Schulpräsident Toni Betschart. Die Begründung: Gemäss Gesetz dürften nicht mehr Steuern eingezogen werden als man braucht. Es sei Zeit für eine Steuersenkung, sagte der Schulpräsident. Eine Senkung um drei Prozent sei tragbar und nachhaltig – zu bedenken sei, dass die Schülerzahlen schrumpfen, mit weniger Finanzausgleich zu rechnen sei, die Gaspreise explodieren und in der Ukraine Krieg herrsche. «Wir wissen noch nicht, was da alles auf uns zukommt.»

Walter Knöpfli blieb bei seinem Antrag, die Schulbehörde sei viel zu pessimistisch mit ihren Prognosen. Ein weiterer Stimmberechtigter unterstützte ihn:

«Die Sekundarschulgemeinde kann ja vor lauter finanzieller Kraft kaum mehr laufen.»

Das Eigenkapital beläuft sich derzeit auf 2,65 Millionen Franken. Investitionen stehen keine an. Schulpfleger Adrian Gut zeigte seinerseits mit dem Finanzplan bis 2027 auf, dass mit einem Steuerfuss von 25 Prozent das Eigenkapital in den kommenden Jahren abgebaut wird. Dies müsse nachhaltig geschehen und nicht mit kurzfristigen Schnellschüssen, sagte er. Im Budget 2022 rechnet er mit einem Minus von 152’700 Franken.

«Wir haben ein erstaunliches Luxusproblem», meldete sich ein weiterer Stimmberechtigter zu Wort. Er vertraue auf die Zahlen der Schulbehörde. Den Steuerfuss noch weiter zu drücken, sei populistisch. So sah es auch die grosse Mehrheit der Versammlungsteilnehmer. Der Antrag von Walter Knöpfli blieb mit fünf Stimmen chancenlos. Das Budget 2022 mit einem Steuerfuss von 25 Prozent wurde mit 27 Ja-Stimmen genehmigt.