Schule Kreuzlingen setzt Untersuchungskommission ein Wie die Schulbehörden am Donnerstagmorgen mitteilen, soll der selbstständige Berater Christoph Tobler eine Kommission leiten, welche den Rücktritt von Schulpräsident René Zweifel untersucht.

Christoph Tobler soll die Untersuchungskommission leiten. (Bild: Reto Martin)

(red) «Die Schulbehörden Kreuzlingen haben beschlossen, die geforderte Untersuchungskommission einzusetzen», heisst es in einer Medienmitteilung, welche die Schulen Kreuzlingen am Donnerstagmorgen verschickten. Die letzten Wochen seien intensiv genutzt worden, um geeignete, unabhängige Prüfer für die Untersuchungskommission zu finden und die Rahmenbedingungen ab-zustecken. «Die Leitung der Untersuchungskommission wird von Dr. Christoph Tobler übernommen». Tobler verfüge über langjährige Erfahrung in Politik, Verbänden und Beratungstätigkeiten. Unter anderem war er von 2003 bis 2004 Präsident des Grossen Rats. Seit 2006 ist Christoph Tobler als selbständiger Berater tätig.

DEK sah keinen Handlungsbedarf

Das kantonale Departement für Erziehung und Kultur (DEK) war Ende Oktober zu der Auffassung gelangt, dass kein aufsichtsrechtlicher Handlungsbedarf seitens des Kantons besteht, schreibt die Schule weiter.

«Das bestätigt, dass alle Abläufe innerhalb der Behörden rund um den Rücktritt René Zweifels rechtens waren». Dennoch lege die Schulbehörde Wert darauf, dieses Ergebnis durch eine unabhängige Untersuchungskommission zu bestätigen. Details über die Durchführung der Untersuchungskommission, wie unter anderem die Zusammensetzung, würden in den nächsten zwei Wochen veröffentlicht.