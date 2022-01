Schulbehördenwahl «Mein Profil passt sehr gut für dieses Amt»: Dario Indelicato möchte sein breites Know-how in die Schulbehörde bringen Am 13. Februar wählen die Stimmberechtigten ein neues Mitglied in die Sekundarschulbehörde Kreuzlingen. Zur Wahl stehen drei Männer. Die FDP schickt Dario Indelicato ins Rennen, um ihren Sitz zu verteidigen.

Dario Indelicato

Kandidat bei der Ersatzwahl in die Sekundarschulbehörde Kreuzlingen. Bild: PD

«Ich habe darüber nachgedacht und festgestellt, mein Profil passt sehr gut für diese Aufgabe.» Dario Indelicato möchte gerne in die Fussstapfen der zurückgetretenen FDP-Parteikollegin Susan Danubio treten. Er kandidiert deshalb am 13. Februar bei der Ersatzwahl in die Kreuzlinger Sekundarschulbehörde.

Der Ur-Kreuzlinger hat bislang in Politik oder in Behördenarbeit noch keine Erfahrungen gesammelt. «Ich betrete hier Neuland», sagt er über den aktuellen Wahlkampf. Seit letztem Jahr ist Dario Indelicato Mitglied der FDP-Ortspartei. «Unsere Familie betreibt in Tägerwilen eine Bauhandelsfirma, die Indisol AG. Insofern sehe ich mich dem liberalen Unternehmertum verpflichtet.»

Cvjetko Miljic und Markus Blättler – beides FDP-Vertreter in der Kreuzlinger Primarschulbehörde – hätten ihn auf den frei werdenden Sitz in der Sekundarschulbehörde aufmerksam gemacht.

«Vieles hat für mich zusammengepasst.»

Aus seiner heutigen Tätigkeit bringe er Know-how im Bereich Bau und Immobilien mit. In früheren Zeiten hatte er eine eigene IT-Firma. Alles Themenfelder, welche in der Schule grosse Bedeutung hätten.

Bereit für intensive Aufgabe

Hinzu komme, dass er im Unternehmen auf den Support der Familie zählen könne und somit die nötige Zeit und Flexibilität für die Behördenarbeit aufbringen könne. Dario Indelicato ist verheiratet und Vater von Zwillingen, fünf Jahre alt sind die Kinder. «Ich habe auch lange mit meiner Frau über die Kandidatur diskutiert und wir fanden, es wäre eine gute Sache.» Zudem sei er es sich seit jeher gewohnt, viel zu arbeiten, merkt er selbstbewusst an. «Ich war beim ersten Jahrgang, der im Remisberg-Schulhaus Unterricht geniessen durfte», stellt der 37-Jährige fest. Die abtretende Susan Danubio sei heute in der Behörde eben für dieses Schulzentrum zuständig. Er kenne also die Verhältnisse gut – auch mit den Aussengemeinden Bottighofen und Lengwil.

Seine Motivation für das Amt rührt aber auch von der Überzeugung, dass die Schule ein «wichtiger Baustein im Leben» sei. «Es ist eine spannende Aufgabe und ich möchte der Gesellschaft etwas weitergeben», sagt Dario Indelicato. Die Schule sei jedoch kein Ort für politisches Geplänkel, «der Betrieb muss laufen», betont er. Wichtig sei ihm etwa das Thema Berufswahl.

«Gerade da ist es von enormer Bedeutung, dass gute Voraussetzungen für die Zukunft der Jugendlichen geschaffen werden.»

Ein Oberstufenzentrum im Westen der Stadt

In der Pandemie habe er die Schule Kreuzlingen als gut gerüstet wahrgenommen. Aber gerade der Umgang mit den digitalen Medien sei ein «heisses Thema». «Da kann ich mit meinen Erfahrungen sicher etwas beisteuern.» Beim Raumbedarf für die wachsenden Schülerzahlen sieht Indelicato im Westen der Stadt noch eine Lücke. «Langfristig muss man sich dort Gedanken machen, ob man sich Land sichern kann, für ein neues Schulhaus.»

Der Wahl am 13. Februar mit drei Kandidaten sieht Indelicato relativ entspannt entgegen. «Gut möglich, dass es einen zweiten Wahlgang brauchen wird.» Er selber freut sich neben der nach einem ausführlichen und intensiven Hearing erhaltenen Nomination der FDP-Versammlung auch über die Unterstützung der EVP.