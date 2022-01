Schulbehördenwahl Eine Anlaufstelle für Diversität: Stefan Klauer möchte, dass die Vielfalt der Geschlechter in der Schulbehörde mehr Beachtung erhält Am 13. Februar wählen die Stimmberechtigten ein neues Mitglied in die Sekundarschulbehörde Kreuzlingen. Zur Wahl stehen drei Männer. Stefan Klauer ist der Kandidat der SVP.

Stefan Klauer

Kandidat bei der Ersatzwahl in die Sekundarschulbehörde Kreuzlingen. Bild: PD

«Die Schule ist der Grundstein für die Zukunft der Kinder. Diese würde ich gerne mitgestalten.» Stefan Klauer möchte gerne in die Kreuzlinger Sekundarschulbehörde gewählt werden. Er ist einer von drei Kandidaten bei der Ersatzwahl am 13. Februar für die zurückgetretene Susan Danubio.

29 Jahre alt ist der Kreuzlinger, in der Lokalpolitik bis vor kurzem noch ein unbeschriebenes Blatt. Nominiert für die Schulbehördenwahl hat ihn der Vorstand der SVP. Stefan Klauer ist der Partei erst letztes Jahr beigetreten. «Ich hatte an der Generalversammlung die Leute kennen gelernt und sie haben mir rasch das Vertrauen geschenkt.» Das Neumitglied wurde sogleich auch als Aktuar in den Vorstand der Ortspartei aufgenommen.

Dass sich der junge Mann, der im Ehrenamt den Christopher-Street-Day (CSD) Konstanz-Kreuzlingen präsidiert und sich für die Belange der homosexuellen, bisexuellen und transidenten Gemeinschaft engagiert, ausgerechnet der SVP anschliesst, mag erstaunen. Für Stefan Klauer passt das aber sehr gut zusammen. Er wehrt sich gegen dieses «Schubladendenken». Er habe sich lange überlegt, welche Partei die richtige für ihn sei und er teile die wichtigen Grundwerte mit der SVP. Letztlich müsse man aber nicht immer dieselbe Meinung teilen – wie etwa bei der «Ehe für alle»-Abstimmung.

«Und man kann auch versuchen, in der Partei etwas zu bewegen.»

Schule: Kein Ort für Parteipolitik

Ein Engagement in der Schulbehörde sollte aber ohnehin nicht zu viel mit Parteipolitik zu tun haben, findet Stefan Klauer.

«Es geht um die bestmögliche Bildung für die Kinder.»

Es sei «unsere Pflicht», sie zu fördern und zu unterstützen, erklärt er seine Motivation für das Behördenamt. «Auch wenn ich selber jetzt keine Kinder habe, heisst das ja nicht, dass ich auch zukünftig keine Kinder haben werde.»

Der aktuellen Schulbehörde stellt er ein gutes Zeugnis aus. Die Pandemie habe sie gut gemeistert, «das Beste daraus gemacht». Der künftige Raumbedarf für die wachsende Anzahl der Schülerinnen und Schüler und genügend Lehrkräfte zu finden, das seien die grossen Themen der Zukunft für die Kreuzlinger Schulen. Klauer ist sich bewusst, dass er bei einer Wahl zuerst in die Behördenarbeit hineinfinden müsste, um zu sehen, was die anstehenden Problematiken sind. «Ich würde mich mit Freude ins Team einbringen.»

Die nötige Zeit für die Behördenarbeit könnte Stefan Klauer aufbringen. Mit seinem Arbeitgeber – der gelernte Fluggerätemechaniker arbeitet als Sachbearbeiter bei einer landwirtschaftlichen Genossenschaft in Balterswil – sei alles abgestimmt.

Vielfalt und Diversität

Ein persönliches Anliegen brächte er aber schon mit in die Behörde, wie er sagt: die Schaffung einer Anlaufstelle für Diversität. Der Umgang mit der Vielfalt der Geschlechter benötige gerade in einer Multikulti-Stadt wie Kreuzlingen Fingerspitzengefühl, betont Stefan Klauer. Ob es um gendergerechte Sprache gehe, den Abbau von Vorbehalten bei Geschlechterfragen oder schwierige Reaktionen beim Outing eines Kindes, es sei immer eine Herausforderung und die Unterstützung einer Fachperson wünschenswert. Gerade bei Jugendlichen im Sekundarschulalter sei dies «ein wichtiges, gesellschaftliches Thema».

«Die Behörde sollte hier aktiver werden.»