Oltens Millionenverlust betrifft auch den HC Thurgau

Der HC Thurgau kassierte im sechsten Testspiel die bereits fünfte Niederlage. Auswärts gegen den Ligakonkurrenten EHC Olten resultierte am Dienstagabend ein 3:6 (1:2, 2:2, 0:2). Die Thurgauer, die mit Patrick Brändli, Dominic Hobi, Lars Kellenberger und Janik Loosli immer noch vier Verletzte zu beklagen haben, liefen schon ab der dritten Minute einem Rückstand hinterher. Es war jedoch nicht so, dass die Mannschaft von Trainer Stephan Mair diesen nicht mehr aufholen konnten. Bis zur 25. Minute machten die Neuzuzüge Niki Altorfer und Sascha Figi aus einem 0:2 ein 2:2. Jedoch blieben die Oltner auch im Mitteldrittel das bessere Team. Connor Jones’ 3:4 zwei Minuten vor der Sirene war das letzte offensive Aufbäumen der Thurgauer an diesem Abend. Das nächste Testspiel im Hinblick auf die Swiss-League-Saison 2019/20 bestreitet der HCT am Freitag um 20 Uhr in Weinfelden gegen Innsbruck aus der höchsten österreichischen Liga. (mat)