Schon wieder eine Vakanz in der Schulbehörde Märwil Nur eine Woche nach der ausserordentlichen Versammlung, an der eine zwei Jahre dauernde Vakanz beendet werden konnte, tritt ein anderes Mitglied aus der Schulbehörde aus. Präsidentin Renata Franciello muss sich schon wieder auf die Suche nach neuen Kandidierenden machen. Mario Testa

Da waren sie noch zu fünft: Martin Reinhard (ganz links) tritt wegen Wegzugs aus der Schulbehörde mit Präsidentin Renata Franciello (2. v. r.) zurück. (Bild: PD)

Nur für ganz kurze Zeit war die Behörde der Primarschulgemeinde Regio Märwil komplett. Eine Woche nachdem an der ausserordentlichen Schulversammlung Bernadette Greminger gewählt wurde und die Behörde wieder fünf Mitglieder umfasste, hat Martin Reinhard seinen Rücktritt aus dem Gremium bekanntgegeben.

Wie Renata Franciello, Präsidentin der Primarschulgemeinde Regio Märwil, mitteilt, ist Reinhard aus privaten Gründen aus dem Gebiet der Schulgemeinde weggezogen, was eine weitere Behördentätigkeit verunmöglicht. «Die Behörde bedauert den Austritt sehr», schreibt Franciello.

Aufruf zur Mitwirkung an die Bevölkerung

Sie ruft nun erneut Personen dazu auf, sich bei ihr zu melden, wenn sie sich für die Tätigkeit in der Primarschulbehörde interessieren. Die Behörde der Schulgemeinde war seit dem Rücktritt des Präsidenten Felix Diggelmann per Anfang 2017 unterbesetzt. Franciello amtete ein Jahr lang als Interimspräsidentin, bis sie an der Versammlung im vergangenen Februar zur Präsidentin gewählt wurde.