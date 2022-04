Schönholzerswilen Stolperstein Informatik: Die Softwareumstellung in Schönholzerswilen schlägt sich auf die Rechnung nieder Das vergangene Jahr schliesst die Gemeinde mit einer fast ausgeglichenen Rechnung ab. Die Verwaltung hatte vor allem mit Systemumstellungen und Personalproblemen zu kämpfen. Auch die Revision der Ortsplanung wird teurer.

Gemeindepräsident Ernst Schärrer und Gemeindeschreiber Werner Minder hören Gemeinderat Sandro Körber zu, der bekanntgibt, dass er am 27. November nicht mehr zur Wiederwahl antritt. Bild: Mario Testa

Die Mehrzweckhalle in Schönholzerswilen ist am Mittwochabend nur mit 32 Stimmberechtigten besetzt, für die kleine Gemeinde mit lediglich 590 Stimmberechtigten bedeutet es dennoch eine ansehnliche Stimmbeteiligung von über fünf Prozent. Gemeindepräsident Erst Schärrer schwärmt in seinen Begrüssungsworten von diversen gelungenen Sanierungen von Privathäusern im Dorf. «Schön, dass sich unser Dorf in dieser Frische präsentieren kann.»

Weniger schön sind dann seine weiteren Ausführungen zur Umstellung der Gemeindesoftware. Es harzt mit dem überlasteten Support und zusätzliche Geräte und Software kosten mehr Geld als angenommen. Softwareprobleme hätten auch dazu geführt, dass die Steuerformulare zwar verschickt wurden, diese aber nicht digital eingereicht werden können.

«Das heisst aber nicht, dass Sie dieses Jahr keine Steuern bezahlen müssen. Sie müssen die Steuererklärung halt ausdrucken und so einreichen.»

Des Weiteren ist die Gemeinde auf der Suche nach einer Steuerverwalterin. «Bis heute haben wir leider noch keine Bewerbung erhalten. Die Situation ist schwierig», sagt Schärrer. Er, Gemeindeschreiber Werner Minder und Ulla Koegler, die Leiterin der Einwohnerdienste, würden sich dieser Arbeit nun annehmen, soweit möglich. «Die Veranlagungen machen uns zwei Mitarbeiter vom kantonalen Steueramt.»

30'000 Franken im Plus statt im Minus

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Schönholzerswilen schliesst bei einem Aufwand von 2,23 Millionen Franken mit einem Plus von rund 30'000 Franken ab – statt des budgetierten Defizits von rund 30'000. Die meisten Budgetposten hat der Gemeinderat unterschritten, zudem etwas mehr Steuern eingenommen als geplant. Weil die Beiträge aus dem Finanzausgleich jedoch deutlich zurückgingen, resultierte kein noch grössres Plus.

Lena Maria Paal betritt wieder den Mehrzwecksaal, nachdem die Stimmberechtigten ihr Einbürgerungsgesuch einstimmig bewilligt haben. Bild: Mario Testa

Zu reden gibt an der Versammlung einzig ein Nachtragskredit für die Ortsplanungsrevision. Da der bisherige Kredit bereits überschritten wurde und zusätzliche Arbeiten geleistet werden müssen, fordert der Gemeinderat einen Nachtragskredit von 50'000 Franken. Ein Votant merkt an, dass diese Kosten schon sehr hoch seien und die gesetzten Kostendächer eigentlich Maximalbeträge seien und nicht überschritten werden dürfen. Ernst Schärrer zeigt Verständnis für diese Aussage und ergänzt: «Mir müend da halt mache.» Mit 26 Ja- zu 6 Nein-Stimmen bewilligen die Anwesenden den Nachtragskredit und erteilen der 18-jährigen deutschen Staatsbürgerin Lena Maria Paal im Anschluss auch noch einstimmig das Gemeindebürgerrecht.