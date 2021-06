Schönholzerswilen Rundes Leder rollt trotz Hitze: Am Grümpelturnier kämpfen kleine Kicker um den Sieg Dreizehn Kinder-Fussballmannschaften haben am Samstag am Schönholzerswiler Grümpelturnier teilgenommen. Der Motivation konnte auch die Hitze keinen Abbruch tun.

Die kleinen Kicker geben alles auf dem Fussballfeld. Bild: Monika Wick

«So ihr Rasesprenger, da chunt guet», motiviert ein Vater die Fussballmannschaft aus Neukirch an der Thur, die am Samstag am 42. vom Kultur- und Sportverein (Kuspo) Schönholzerswilen organisierten Grümpelturnier antreten. Begleitet von weiteren Zurufen jagen die kleinen Kicker über den Sportplatz auf der Schulanlage in Schönholzerswilen und versuchen, den Fussball im gegnerischen Tor zu versenken, um wertvolle Punkte zu sammeln.

Nach langem die erste Veranstaltung

Für die «Rasensprenger» endet die Partie nicht wie gewünscht, sie unterliegen ihrem Gegner knapp. Die bereitgestellte Kaltwasserdusche bietet ihnen eine willkommene Abkühlung für Körper und Gemüt.

Die Kaltwasserdusche bietet eine willkommene Abkühlung. Bild: Monika Wick

Insgesamt kämpfen dreizehn Teams in drei Kategorien um den Sieg. An Motivation fehlt es niemandem. Die Mannschaften, mit Namen wie «Salamipizza», «Spaghettibolognese», «Soccer-Schocker» oder «Bäsäfresser», schenken sich trotz der enormen Hitze nichts.

«Es ist seit langem die erste Veranstaltung, die wir durchführen können», sagt Philipp Siedentopf, Präsident der Kuspo.

«Nachdem wir im vergangenen Jahr alle Anlässe absagen mussten, war es uns wichtig, das Grümpelturnier zumindest für die Kinder durchzuführen.»

2022 soll der Anlass wieder mit Mannschaften aller Altersklassen und einer Festwirtschaft stattfinden.