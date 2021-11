Schönholzerswilen 180 Paar Wienerli und viele Liechtli in der nebligen Nacht Am Freitagabend hat in Schönholzerswilen wieder ein Liechtliumzug stattgefunden. Viele Kinder und ihre Begleitpersonen zogen durch die Strassen und sangen Lieder.

Die Kinder der Primarschule Schönholzerswilen warten mit ihren Räbeliechtli auf den Start des Umzugs. Bild: Michel Canonica

Als kurz nach dem Eindunkeln in Schönholzerswilen am Freitagabend die Strassenbeleuchtung erlischt, geht ein Raunen durch die Menge, die sich auf dem Schulhausplatz versammelt hat. Rufe wie «Juhui, etz gots denn los» oder «Endlich isches sowiit» sind zu hören. Andere erinnert die Dunkelheit daran, noch rasch die Kerzen in ihren Räbeliechtli und selbst gebastelten Laternen anzuzünden.

Diejenigen, die den Liechtliumzug früher schon besucht haben, wissen nämlich, dass das Lichterlöschen den Startschuss für den traditionellen, vom Kultur- und Sportverein (Kuspo) organisierten Liechtiumzug bildet. «Ich freue mich sehr, dass der Liechtliumzug in diesem Jahr wieder durchgeführt werden kann», sagt Wisi Niffeler, Mitglied des Kuspo. Nach einigen Informationen setzt sich die Lichter-Karawane in Bewegung.

Liechtliumzug durch Schönholzerswilen. Bild: Michel Canonica Klein und Gross ist dabei am Umzug. Bild: Michel Canonica KUSPO-Mitglieder informieren über den Umzug. Bild: Michel Canonica Ein Mädchen bestaut eine schöne Laterne. Bild: Michel Canonica Warm eingepackt und gut sichtbar warten diese Buben auf den Umzugsstart.

Bild: Michel Canonica Beim Einbruch der Dunkelheit werden die Liechtli entzündet. Bild: Michel Canonica Die Kinder warten auf den Start des Umzugs. Bild: Michel Canonica Helfer stoppen den Verkehr während des Umzugs. Bild: Michel Canonica Bilder vom Liechtliumzug in Schönholzerswilen. Bild: Michel Canonica

Ihr Weg führt sie über den Dorfkern in den Weiler Weiblingen und zurück zur Schulanlage. Eine Verkehrsgruppe sorgt dafür, dass der Umzug unfallfrei verläuft. Unterwegs legen die Teilnehmer zwei Halte ein, bei denen sie, begleitet von den Lehrerinnen Rahel Guggenbühl, Angela Frischknecht und Esther Mettler, singen und musizieren, mit «Be A Light chords» auch ein englisches Lied ist dabei.

Selber schnitzen macht Freude und hungrig

Den beiden Schwestern Melissa und Céline gefällt es am Liechtliumzug. Bild: Monika Wick

Zaungäste gibt es nur wenige, was wohl daran liegt, dass sich neben der Spielgruppe, dem Kindergarten und der Primarschule viele weitere Dorfbewohner am Umzug beteiligen. «Sehr gut!», ruft die sechsjährige Hanna auf die Frage, wie ihr der Umzug gefallen hat. Stolz erklärt die Erstklässlerin, dass sie ihre Räbe selber geschnitzt hat und sogar ein Stück probiert hat. «Das hat aber nicht gut geschmeckt», sagt sie.

Auch Céline hat ihre Räbe selber ausgehöhlt und mit Schneemännern verziert. «Das hat Spass gemacht», sagt die Siebenjährige. Ihre Schwester Melissa hat in der Spielgruppe eine PET-Flasche mit bunten Papierschnipseln beklebt. Zum Schluss vertilgen die Kinder und ihre Begleitpersonen 180 Paar Wienerli. «Von früher war ich es gewohnt, alles selber auf die Beine stellen zu müssen. Heute durften wir einfach mitlaufen und singen. Das ist nicht selbstverständlich», sagt Lehrerin Esther Mettler.

Monika Wick