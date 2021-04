SCHÖNENBERG Präsident Jörg Trachsel atmet auf: Langsam rollen die Kugeln wieder Die Coronapandemie setzt den kleinen Amateurvereinen besonders hart zu. Ein Besuch beim Boccia-Club Schönenberg, der den Betrieb jetzt wieder aufnimmt und die einstige Normalität herbeisehnt.

Jörg Trachsel, Präsident des Boccia-Clubs Schönenberg, in der vereinseigenen Halle an der Schwimmbadstrasse. Bild: Ralph Ribi (Schönenberg, 20. April 2021)

«Accesso ai viali soltanto con scarpe da ginnastica» - Die schriftliche Anweisung in der Halle, die Bahnen nur mit Turnschuhen zu betreten, muss Jörg Trachsel wie ein Hohn vorkommen. Seit Dezember war coronabedingt gar nicht daran zu denken, in der vereinseigenen Anlage Boccia zu spielen. Entsprechend tief haben sich die Sorgenfalten in das Gesicht des Clubpräsidenten eingegraben.

Vom Schicksal hart getroffener Verein

Diese Woche beginnen Trachsels Augen aber wieder zaghaft zu leuchten: Die jüngsten Bestimmungen des Bundes erlauben die Ausübung des Sports wieder - wenngleich unter Bedingungen, die mit jenen vor dem Ausbruch der Pandemie nicht zu vergleichen sind. Maximal vier Spieler pro Bahn sind jetzt zugelassen, maximal zehn Leute dürfen sich gleichzeitig in der Halle aufhalten.

Das Schicksal meinte es in den letzten Jahren wahrlich nicht gut mit dem Boccia-Club Schönenberg. 2018 zerstörte ein Brand, hervorgerufen von einer Explosion des Kühlschrankaggregats, einen Grossteil der Anlage. «Ich war damals nahe daran aufzugeben», gesteht der langjährige Vereinspräsident, «habe dann aber weitergemacht und mich 2019 über die Wiedereröffnung der Halle gefreut.»

Das gesellschaftliche Moment kommt zu kurz

Die Freude sollte nicht lange anhalten. Mit der Coronapandemie und den daraus resultierenden Verboten traf im Vorjahr ein nächster Hammerschlag die Fans des italienischen Nationalsports. Nach einer vorübergehenden Normalisierung musste der Spielbetrieb im Dezember 2020 erneut zur Gänze eingestellt werden.

Dieser Zustand dauerte bis diese Woche an. Am Dienstagabend spielte eine vierköpfige Gastmannschaft aus Ermatingen erstmals nach langer Zeit wieder in Schönenberg, die eigenen Senioren und Aktiven folgen am Donnerstag und am Freitag.

Trachsel betont, dass der sportliche Aspekt nur eine Seite der Medaille sei: «Bei uns hat das Gesellschaftliche einen genauso hohen Stellenwert.» Das Zusammensitzen und Fachsimpeln vor, während und nach den Spielen sei in den vergangenen Monaten schmerzhaft vermisst worden. Nicht unterschätzt werden dürften auch die finanziellen Einbussen aufgrund des Wegfalls der Gastronomie.

Präsident beklagt die Ungleichbehandlung

Trachsel spricht das Angebot des Boccia-Clubs an, die Räumlichkeiten anderen Vereinen oder Privatpersonen für Feiern und Versammlungen zur Verfügung zu stellen. «Wir verzeichneten im Vorjahr bei den Einnahmen grosse Einbussen, kommen dank unserer Reserven, die wir in den guten Jahren angelegt haben, aber über die Runden», erklärt Trachsel.

Apropos Finanzen: Scharfe Kritik übt der Präsident an der ungleichen Behandlung von Proficlubs und Amateurvereinen. Die Politik kümmert sich seiner Einschätzung nach nur um die Grossen und lässt die Kleinen, die erwiesenermassen viel zum sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft beitragen, im Regen stehen. «Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, damit habe ich grosse Mühe», betont Trachsel. Den Zustupf des kantonalen Sportamts empfindet er als «milde Gabe» - mehr nicht.

Die Ungewissheit ist ein Hemmschuh

Jörg Trachsel weiss im Moment nicht, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Die Ungewissheit, das Gift für jede Planungssicherheit, besteht nämlich weiterhin. Einerseits ist der Präsident glücklich, dass wieder Leben in die Halle einkehrt, in der sich zwei der modernsten Boccia-Bahnen der Schweiz befinden; anderseits muss er zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, dass die Durchführung von grossen und beliebten Turnieren wie Coppa Aach-Thur-Land oder GP Thurgau Femminile (nationales Frauenturnier) momentan ein Ding der Unmöglichkeit ist.

Der Schweizer Verband habe sämtliche Veranstaltungen bis Ende Mai abgesagt, erklärt Trachsel und fügt mit hörbarer Wehmut hinzu: «Auch wenn das alles vernünftige Massnahmen sind, sie schmerzen natürlich schon.» Die Vorlaufzeiten und Anmeldefristen seien unter den gegebenen Umständen einfach zu kurz, räumt er ein.

Von grossem Optimismus beseelt ist der Präsident auch nicht. Trachsel geht davon aus, dass die coronabedingten Einschränkungen den Spass am Sport und am Vereinsleben noch längere Zeit trüben werden. Manche Mitglieder hätten auch Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken und blieben deshalb zu Hause. «Dafür habe ich Verständnis. Ich kann und will doch niemanden zur Ausübung unseres Sports zwingen», sagt der Präsident.