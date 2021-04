SCHÖNENBERG Eine Vorreiterrolle im Cannabis-Geschäft: Thurgauer Firma erhält THC-Lizenz Als erste Firma im Kanton Thurgau erhält The Botanicals AG in Schönenberg die THC-Lizenz. Sie nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Firmengründer Mike Toniolo ist von den Erfolgschancen überzeugt.

Eine Indoor-Anlage für CBD-Hanf der Firma The Botanicals AG in Schönenberg. Bild: PD

Das Gesuch um eine Ausnahmebewilligung für den Bezug, die Einfuhr, den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis mit einem THC-Gehalt von mindestens 1 Prozent zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung, eingereicht Mitte Februar von der Firma The Botanicals AG in Schönenberg, ist von Bundesamt für Gesundheit (BAG) diese Woche genehmigt worden. Es ist die erste Lizenz für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis mit Tetrahydrocannabinol (THC), die an ein Unternehmen im Kanton Thurgau vergeben worden ist.

Bei THC handelt es sich - im Gegensatz zu Cannabidiol (CBD) - um eine psychoaktive Substanz, die zu den sogenannten Cannabinoiden gehört und dem Betäubungsmittelgesetz untersteht. Gewonnen wird THC hauptsächlich aus der Hanfpflanze (Cannabis).

Die THC-Lizenz besitzend, darf The Botanicals AG, eines der grössten Cannabis-Unternehmen der Schweiz mit über 50 Mitarbeitern, für sich eine bedeutende Vorreiterrolle in Anspruch nehmen. Und letztlich auch die Schweiz, die in dieser Hinsicht der Europäischen Union einen Schritt voraus ist.

Grosse Erfahrung und guter Ruf machen sich bezahlt

Mike Toniolo, Gründer und CEO The Botanicals AG Bild: PD

«Wir freuen uns riesig über diese THC-Lizenz und sehen sie als Auszeichnung unserer bisherigen Arbeit», erklärt Mike Toniolo, der Gründer und CEO von The Botanicals AG.

«Mit dieser Lizenz und unserer Expertise wollen wir in Zukunft Krankheiten lindern.»

Die Regularien und Anforderungen im Rahmen des Bewilligungsverfahrens sind laut Toniolo extrem hoch gewesen. Die langjährige Erfahrung im Cannabisanbau, ein umfassendes Sicherheitskonzept und das professionelle Qualitätsmanagement hätten sich für seine Firma nun aber ausgezahlt.

Toniolo ist überzeugt, dass die Erforschung und Entwicklung von THC-Genetiken für einen nachhaltigen Cannabisanbau mit der Erteilung der Lizenz jetzt einen signifikanten Schub erhält, der noch dazu unter Einhaltung der GACP-Richtlinien (Good Agricultural an Collection Practice) möglich sein wird. Seine Firma lege grössten Wert auf Nachhaltigkeit und Ökologie, betont Toniolo in diesem Zusammenhang.

Standort der Indoor-Anlage für THC-Hanf bleibt geheim

Ziel des Schönenberger Unternehmens ist es laut eigenem Anspruch, «das volle Potenzial der Cannabispflanze zu entfalten und sicherzustellen, dass die enormen Vorteile von Cannabis für alle zugänglich werden». Zu diesem Zweck wird im Thurgau eine neue, effiziente Anlage in Betrieb genommen.

David Mertin, Direktor Produktmanagement Bild: PD

Darüber, wo sich diese befindet, hüllt man sich bei den Verantwortlichen in Schweigen.

«Es gehört zum Sicherheitskonzept, das vom BAG verlangt wird, dass der Standort der Geheimhaltung unterliegt.»

So erklärt es David Mertin, Direktor für Produktmanagement und Marketing.

Bekenntnis zum Standort Schönenberg

Die Felder und Indoor-Anlagen für den CBD-Hanf der Firma The Botanicals AG befinden sich ausnahmslos in der Region, und das soll auch so bleiben, wie Mertin betont: «Wir sind seit über sechs Jahren in Schönenberg ansässig und denken nicht daran wegzuziehen.»

Firmengründer Mike Toniolo unterstreicht dieses Bekenntnis: «Es macht mich sehr stolz, vor Ort in der Region einen wichtigen Beitrag zu leisten, Arbeitsplätze zu schaffen mit dem Ziel, Patienten auf der ganzen Welt zu helfen.»