Schönenberg Der ungeahnte Kassenschlager: Die Holzengel müssen hinten anstehen Schreiner Markus Bernhardsgrütter aus Schönenberg betreibt, wie er selbst sagt, den «kleinsten Weihnachtsmarkt» in der Region.

Markus Bernhardsgrütter steht vor seinem Weihnachtsmarkt, «dem kleinsten in der Region», wie er selber sagt. Bild: Andrea Vierira (Schönenberg, 4. Dezember 2020)

Einen nach Weihnachten riechenden Glühwein geniessen, sich durch die Marktstände drängen und ein Deko-Ding für Mami zu Weihnachten besorgen. Solche Erinnerungen an einen Weihnachtsmarkt gibt es dieses Jahr wohl nicht. Doch wie es den Samichlaus per Livestream vergangenen Sonntag gab, lassen sich kreative Köpfe wie Markus Bernhardsgrütter aus Schönenberg auch hier etwas einfallen.

Aus der Not das Beste daraus gemacht

Da auch der pensionierte Schreiner seine Holzkreationen an keiner Ausstellung präsentieren konnte, kam ihm die Idee eines Selbstbedienungsstandes. Vor seiner Werkstatt und Ausstellungsraum «ächthölzig» in Schönenberg hat er den Weihnachtsmarkt eingerichtet. Engel, Sterne, Kerzen und Tannen in verschiedenen Grössen und Formen hat der Holzkünstler dafür jeden Tag gedrechselt und gesägt.

Markus Bernhardsgrütter mag seine Engel besonders. Bild: Andrea Vierira (Schönenberg, 4. Dezember 2020)

«Kerzen hatte ich nicht so viele angefertigt, die wären so oder so nicht besonders beliebt, dachte ich.»

Während Bernhardsgrütter das sagt, muss er lachen. Denn die Kerzen sind bisher der Kassenschlager. Ihm sind jedoch die Engel am liebsten. Nicht weil es besondere Fingerfertigkeiten benötigt, um sie zu machen, sondern wegen der Geschichte dahinter. Die Engel seien sogar einfach herzustellen, so Bernhardsgrütter. Er weiss ausserdem, aus welcher Ostschweizer Region jeder Stamm herkommt, und für seine Holzkreationen musste nicht ein Baum extra fallen.

Hölzernes kommt nicht so schnell weg wie «warmi Weggli»

Vor Diebstählen wie vergangenen Sommer im «Hoflädeli» hat er keine Angst: «Ich biete keine Produkte zum Konsumieren an, deshalb mache ich mir keine Sorgen.» Mehr als die Hälfte der Kunden zahle ausserdem per Twint, somit sei auch sehr wenig Bargeld im «Kässeli», so Bernhardsgrüter. Ob er den «kleinsten Weihnachtsmarkt» jährlich weiterführt, weiss er noch nicht, aber er tüftelt bereits an neuem Dekor aus Holz wie Sitzkugeln oder Vasen.