Schnuppertour durch 35 Länder am Chrüzlingerfäscht Ein buntes Programm und der Duft nach Köstlichkeiten aus aller Welt verwandelten den Boulevard am Samstag in eine Festmeile. Das Motto «100 Prozent Kreuzlingen» passte zum sechsten Chrüzlingerfäscht. Hana Mauder Wick

Kuba war dieses Jahr Gastnation am Chrüzlingerfäscht. Landestypische Drinks mit viel Zucker und Rum gab es für die Besucher an diesem Stand. (Bild: Andrea Stalder)

Es ist ein buntes Bild: In der Gasse zwischen den orangen Marktdächern tanzt eine Menschenmenge zu kubanischen Rhythmen. Der Duft von frischem Curry liegt in der Luft, von Chili, Gulasch, Bratwurst. «Die beste Pizza der Welt!», ruft ein Standbetreiber mit kräftigem Tenor über den Platz. Einiges gibt es auch, was der kulinarische Laie nicht auf Anhieb erkennt. Die Flanierenden standen vor der Qual der Wahl: «Wir freuen uns auf das Essen aus aller Welt», erzählt der Chrüzlingerfäscht-Besucher Stephan Ramoni. An seiner Seite hält Tochter Laura einen Ballon an der Schnur fest. Essen? Das sei ihr nicht so wichtig. «Ich freue mich auf die Vorführung der Ballettschule.»

Kreuzlingen TG - Chrüzlingerfäscht. Nationenfest auf dem Boulevard in Kreuzlingen. Viele Länder sind mit einem Stand vertreten und bieten Speis und Trank an. Portugiesische Volkstänze und Gesang. Volkstänze aus Bosnien und Herzegowina. 21 Bilder Bunt gemischte Traditionen und trotzdem «100 Prozent Kreuzlingen» am Chrüzlingerfäscht

Zur Eröffnung betritt hoher Besuch die grosse Bühne: der kubanische Botschafter Manuel Aguilera de la Paz. Er spricht im Namen der diesjährigen Gastnation der Schweiz ein grosses Lob aus. «3000 Kubaner haben in der Schweiz eine neue Heimat gefunden, ohne ihre Identität und Kultur zu verlieren.» Für Stadtpräsident Thomas Niederberger ist die Eröffnung der sechsten Auflage des Chrüzlingerfäschtes sichtlich eine freudige Sache. «In Kreuzlingen leben 54 Prozent der Menschen ohne Schweizer Pass», sagt er. «Das funktioniert hervorragend. Wir sind stolz auf die Vielfalt und zelebrieren sie. Wir sind 100 Prozent Kreuzlingen.»

Hand gerollte Zigarren aus Kuba

Vor dem Kuba-Zelt rollt ein Mann in aller Ruhe Zigarre um Zigarre aus Tabakblättern. «Das braucht Fingerspitzengefühl und Kraft», sagt Urs Portmann und erklärt dem staunenden Laien gern Details wie Umblatt, Deckblatt oder Fülltabak. Seit 40 Jahren arbeitet er mit Produzenten aus Kuba eng zusammen. An die 3000 Sorten der edlen Zigarren gibt es. «Jede Einzelne wird von Hand gerollt», so Urs Portmann.

«Das ist Momos, Teigtaschen mit unterschiedlicher Füllung», erklärt Chukhamtsung Tsedom am Stand der Tibeter. «Wir sind zum ersten Mal mit dabei. Die Leute sind interessiert und freundlich.» Ein paar Marktstände weiter steht Beatrize Turro vor ihren bolivianischen Spezialitäten. «Ich habe eine Woche lang für dieses Fest vorbereitet. Es macht mich stolz, den Menschen die Spezialitäten meiner Heimat zu zeigen», sagt sie und zeigte auf ihre Bisccochuelos.

Die Zeit vergeht wie im Flug

«Es lohnt sich, einige Stunden hier zu verbringen», sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger. Tatsächlich vergeht die Zeit wie im Flug, während man dem bunten Treiben zuschaut. Da traktieren Kinder Figuren aus Pappmaché auf der Suche nach Süssigkeiten, eine Modenschau zeigt Designs aus Kuba, Musik liegt in der Luft, Folklore, Melodien und Workshops locken.

«Das Chrüzlingerfäscht ist ein Tag, den wir dick im Kalender anstreichen», sagt Besucherin Anette Auer und freut sich über die gute Stimmung. «Es ist ein ganz besonderes Fest, das zeigt, was Kreuzlingen ausmacht.»