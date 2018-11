Schnäppchenjagd an der Weinfelder Winterbörse Die neunte Winterbörse am Samstagmittag zog Hunderte Interessierte in die alte Turnhalle des Thomas-Bornhauser-Schulhauses. Nebst glücklichen Kunden flossen vereinzelt auch Tränen. Christoph Heer

An der Winterbörse in der Turnhalle des Thomas-Bornhauser-Schulzentrums finden fast alle etwas passendes. (Bild: Andrea Stalder)

Das kleine Mädchen war nicht zufrieden mit der Helmauswahl ihres Vaters. Um gerüstet und bereit für den kommenden Winter zu sein, musste unbedingt noch ein passender Helm her; am besten holt man sich diesen an der Weinfelder Winterbörse.

Was aber, wenn nun des Vaters Meinung gänzlich falsch ist und die versierte junge Käuferin sich auf den schwarzen Helm festgelegt hat? Nun denn, wer zahlt, befiehlt. So blieb dem Mädchen nichts anderes übrig, als ihren Unmut mit einigen Tränen und letzten Bittrufen kundzutun – genützt hat es wohl nicht, die Tränen trockneten trotzdem schnell wieder. Denn am nächsten Stand bei der riesigen Auswahl an Handschuhen leuchteten die Augen der kleinen Wintersportlerin bereits wieder aufs Neue.

Ein Erfolg sondergleichen

Seit neun Jahren wird die Winterbörse unter dem Dach der einheimischen CVP organisiert. Im vierköpfigen Winterbörse-OK fungiert nebst Nue Dodes, Reto Stäheli und Luca Dal Dosso auch Beat Curau. Als treibende Kraft sorgt Letztgenanntes Jahr für Jahr für einen funktionierenden Ablauf des Anlasses. «Aber nur dank der einwandfreien Zusammenarbeit zwischen dem OK und dem ganzen Helferteam, welches sich aus 30 bis 50 Personen zusammensetzt, kann der Anlass durchgeführt werden. Ihnen allen gebührt, nebst den Sponsoren, der grösste Dank und Respekt», sagte Beat Curau.

Er selber kümmerte sich um anfallende Fragen und beriet die Kundschaft mit detailgetreuen Auskünften. Die Winterbörse zeichnet sich durch ein hohes Qualitätsbewusstsein aus. Kein Ramsch, der hier über den Ladentisch ging, ganz im Gegenteil. Auch dank der Teilnahme von vier Sportfachgeschäften fanden die Besucher alles, was ihr Herz begehrte; wenn es denn sein sollte auch hochwertige Mietartikel oder gar Neues aus dem Outlet.

Die alte Turnhalle des Thomas-Bornhauser-Sekundarschulhauses wurde so zum Zentrum für Wintersportartikel. Unzählige Kunden verliessen die Halle voll bepackt mit Handschuhen, Winterjacken, Skischuhen, Skis, Snowboards, Skibrillen oder Helmen. Wahrlich ein Paradies für Schnäppchenjäger.

Fachgerechte Beratung ist ihnen wichtig

Als wäre schon Weihnachten, so fühlten sich bestimmt die beiden Kinder aus Berg. Sie kamen mit ihren Eltern an die Winterbörse und trugen schliesslich beide ein Snowboard mit nach Hause. Nun fehlt nur noch genügend Schnee und dann geht’s ab auf die Piste. Für die richtige Einstellung der Bindungen sorgte unter anderem Peter Büchel.

Trotz Grossansturm nahm er Mass und schraubte geduldig an den Skibindungen, bis die korrekte Einstellung, die für die grösstmögliche Sicherheit auf der Piste sorgt, gefunden war. Laut Beat Curau, sei genau das ein Geheimnis des Erfolgs:

«Eine fachgerechte Beratung ist uns ebenso wichtig, wie ein geordneter Ablauf der Winterbörse.»

Darum empfehle das Organisationskomitee den Teilnehmern, sich schon vorgängig anzumelden, so können die Waren bereits zu Hause beschriftet werden. Das vereinfache das Ganze, sagte Curau. «Und übrigens; freiwillige Helfer wären auch für unsere Jubiläumsausgabe im kommenden Jahr sehr willkommen.»