Schmusemelodien und jazzige Klänge der Musikgesellschaft Sulgen

Mitten im unterhaltenden Musikprogramm platzierte die MG Sulgen auch das Selbstwahlstück für die Teilnahme am Kantonalen Musikfest von Anfang Juni in Kradolf-Schönenberg. Mit der Komposition «Dogon» von Kevin Houben wählten die Sulger eine Komposition aus, die auf musikalische Weise in das westafrikanische Dogontal entführt. Das Stück, vom Orchester überzeugend interpretiert, entführt die Zuhörer mit seinen geheimnisvollen Akkorden und Melodien in diese exotische Kultur. Wenn das Orchester das Werk so überzeugend interpretiert wie am Unterhaltungskonzert, dürften hohe Noten zu erwarten sein. (sbe)