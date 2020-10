165'000 Franken Gewinn: Hagenwiler Schlossfreunde stehen auf finanziell solider Basis Bei der Jahresversammlung der Unterstützer des Schlosses Hagenwil gab es grosse Zustimmung für die Rechnung.

Die Schlossfreunde, hier die Vorstandsmitglieder Bernhard Koch und Andi Angehrn, finanzieren wichtige Renovationen des Wasserschlosses Hagenwil. Hier der Rittersaal, in dem künftig die «Hagenwiler Tafelrunde» speist. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 29. Juni 2020)

Wählt ein Verein seinen Vorstand an der Jahresversammlung, so ist die Teilnahme und somit die Stimmbeteiligung für gewöhnlich eher tief. Doch in der aktuellen Situation ist vieles aussergewöhnlich – so auch beim «Verein der Freunde des Wasserschlosses Hagenwil».

«Eine physische Jahresversammlung wollten wir aufgrund der Coronarichtlinien nicht durchführen», sagt Vereinspräsident Bernhard Koch. Eigentlich findet diese jährliche Zusammenkunft immer Ende August im Schloss Hagenwil statt. Doch bei 637 stimmberechtigten Vereinsmitgliedern hätte man die geforderten Abstandsbedingungen nicht einhalten können, weshalb sich der Verein zu einer Jahresversammlung auf schriftlichem Weg entschied.

Vereinsvermögen von 751'100 Franken

Bernhard Koch präsidiert den «Verein der Freunde des Wasserschlosses Hagenwil». Bild: Andrea Stalder (2. Sept. 2019)

Für den sozialen Austausch unter den Mitgliedern war das negativ, für die Stimmbeteiligung jedoch positiv. «56,7 Prozent unserer Mitglieder haben sich beteiligt», sagt Bernhard Koch erfreut. Seine Freude dürfte auch mit den Abstimmungs- und Wahlergebnissen zusammenhängen, denn in den 361 eingegangenen Couverts lagen 354 Ja bei sieben Enthaltungen für die Jahresrechnung 2019. «Wir haben im vergangenen Jahr 164'900 Franken Gewinn erzielt», sagt Koch. Investiert hat der Verein 195'000 Franken. Und mit einem Vermögen von 751'100 Franken per Ende 2019 steht der Verein auf wirtschaftlich solider Basis.

Mit 355 Ja bei sechs Enthaltungen stimmten die Mitglieder für die Beibehaltung der Jahresbeiträge, also 50 Franken für Einzelpersonen, 300 Franken für Firmen (ab zehn Personen) und 500 Franken für VIP-Mitglieder. Auch die lebenslange VIP-Mitgliedschaft kostet weiterhin 7500 Franken. Und schliesslich wurden auch sämtliche neun Vorstandsmitglieder und Revisor Josef Gschwend mit 350 bis 357 Stimmen bestätigt.

Neunköpfiger Vorstand Der Vereinsvorstand besteht aus den folgenden neun Personen: Bernhard Koch (Präsident), Urs Fischer (Vizepräsident), Andi Angehrn (Schlossherr), Stephan Häuselmann (Finanzen), Klaus Engler, Hedy Hotz, Bernhard Keller (Gemeindepräsident von Muolen), Thomas Kaczmarek sowie Rita Messerli. (man)

«Hagenwiler Tafelrunde» finanziert Renovation

Gute Neuigkeiten kann Präsident Koch auch vom neu renovierten Rittersaal im westlichen Wehrgang vermelden. Dieser ist mit dem Verkauf von 36 Plätzen der «Hagenwiler Tafelrunde» zu je 10'000 Franken komplett finanziert. «Es hat aber noch für weitere vier edle Ritterinnen oder Ritter Platz», sagt Koch.