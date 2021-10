Schliessung «Mä chan au mit däm läbä»: Die Post informiert in Ermatingen über ihr neues Angebot im Kiosk Die Tage der Postfiliale in Ermatingen sind gezählt. Ab dem 8. November werden die Dienstleistungen 100 Meter weiter im Kiosk am Bahnhof angeboten.

Simone Heini und Ueli Werner von der Post AG informieren über das neue Angebot in Ermatingen. Bild: Rahel Haag

«D'Poscht isch aber scho no offe, oder?», fragt eine Kundin verunsichert. «Jo, jo», antwortet Simone Heini schnell und schiebt nach einer kurzen Pause ein «no» hinterher. Heini arbeitet als stellvertretende Gebietsleiterin Schaffhausen/Thurgau für die Post AG. Sie hat am Dienstagmorgen mit ihrem Kollegen Ueli Werner vor der Ermatinger Postfiliale Stellung bezogen, um die Kundinnen und Kunden vor deren Schliessung auf das neue Angebot im Kiosk Ermatingen aufmerksam zu machen und allfällige Fragen dazu zu beantworten. Viele sind es nicht.

Heini beschreibt die Stimmung als positiv, die Kundinnen und Kunden hätten Verständnis für die Schliessung.

«Sie merken auch selber, dass hier nicht viel los ist.»

Viele kommen lediglich, um einen Brief einzuwerfen oder ihr Postfach zu leeren. Ein älterer Herr lässt währenddessen sogar den Motor seines Autos laufen. Die meisten sind schnell wieder weg.

Umbau steht noch bevor

Ab dem 8. November werden die Kundinnen und Kunden ihre Postgeschäfte rund 100 Meter weiter im Kiosk am Ermatinger Bahnhof erledigen können.

Markus Werner, Kommunikationsverantwortlicher bei der Post AG, sagt:

«Vorab müssen dort allerdings noch ein paar Umbauarbeiten erfolgen.»

Drinnen werde eine gelbe Posttheke eingebaut, draussen würden ein neuer Briefkasten und eine Postfachanlage erstellt. Zudem würden die Mitarbeitenden des Kiosks durch das Postpersonal geschult. «Wir werden sie zehn Tage lang begleiten und dann schauen, wie es läuft», sagt Heini.

Am Freitag, 5. November, sei die Postfiliale letztmals geöffnet, am Montag, 8. November, gehe es dann im Kiosk los. Unter anderem würden die Kundinnen und Kunden dann von längeren Öffnungszeiten profitieren, denn der Kiosk ist sogar am Sonntag geöffnet.

Neu werden die Dienstleitungen im Kiosk am Bahnhof Ermatingen angeboten. Bild: Rahel Haag

Ein älterer Mann leert gerade sein Postfach und schielt dabei auf die ausliegenden Flyer, die über das neue Postangebot informieren. Heini folgt seinem Blick und erkundigt sich, ob er dazu noch eine Frage habe. Der Mann winkt ab und sagt: «Mä chan au mit däm läbä.»