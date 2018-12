Schläge in Bauch und Gesicht: Mann in Bischofszell von Unbekannten angegriffen Am späten Samstagabend ist in Bischofszell ein Mann bei einem Angriff leicht verletzt worden. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Die Attacke ereignete sich beim Bahnhof Bischofszell. (Symbolbild: Archiv/Nana do Carmo)

(kapo/dwa) Der 37-jährige Mann überquerte gegen 23.30 Uhr zu Fuss den Bahnhofparkplatz, als er beim alten Kiosk von einem unbekannten Mann mit der Faust angegriffen wurde. Er kassierte Schläge in den Bauch und ins Gesicht. Zwei weitere Unbekannte griffen den Mann gleichzeitig von hinten an, so dass er zu Boden stürzte, wie die Thurgauer Kantonspolizei meldet.

Beim Polizeiposten Bischofszell alarmierte der Mann in der Folge die Notrufzentrale. Er trug leichte Verletzungen davon und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Ob es sich beim Vorfall um einen versuchten Raubüberfall oder um eine Abrechnung handelt, blieb vorerst unklar. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagt Mario Christen, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei. Der 37-jährige Mann habe zwar ausgesagt, dass ihm Geldnoten weggekommen seien, die er in einer Hosentasche dabei gehabt habe. Es sei allerdings möglich, dass er diese beim Sturz oder auf dem Weg zum Polizeiposten Bischofszell verloren habe.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter gross, muskulöse Statur, schwarze, glatte Haare. Er trug ein blaues Tank-Top und blaue Jeans.

Wer Angaben zu den Tätern machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Bischofszell unter 058-345-23-00 zu melden.