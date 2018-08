Wenn es weiter so wenig regnet, könnte der Pegel des Bodensees in den nächsten Tagen weiter sinken und bald an der 3-Meter-Marke kratzen. Der mittlere Wert liegt Ende August beim Messpunkt in Konstanz um die 4 Meter. In den Herbstmonaten sinkt der Wasserstand gewöhnlich weiter. Erst im Februar/März kommt das Wasser zurück. Am Bodensee werden die Daten seit 1850 aufgezeichnet. Der historische Tiefstand im August liegt bei etwa 2,80 Meter. Ähnlich tief wie aktuell war der Pegel im Sommer 2003.