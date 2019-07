Schiessunfall in Schaan: Mann wird durch Kugelsplitter schwer verletzt In einem privaten Schiesskeller in Schaan im Fürstentum Liechtenstein ereignete sich ein Unfall. Ein Mann wurde durch mehrere Projektilsplitter am Rücken verletzt.

Ein Mann wurde durch eine Schusswaffe schwer verletzt. (Symbolbild: Keystone)

(mas/lapo) Am Samstagnachmittag ereignete sich in einem privaten Schiesskeller in Schaan ein Schiessunfall, wie die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein schreibt. Eine Gruppe Männer aus Liechtenstein hatte einen Event in einem Schiesskeller gebucht. Als die Gruppe den Schiesskeller verliess, beabsichtigte eine Aufsichtsperson eine davor verwendete Winchester an der Waffenwand zu deponieren. Dabei löste sich ein Schuss aus der Langwaffe, die offensichtlich noch geladen war, wie die Polizei weiter mitteilt.

Gemäss Mitteilung traf das Projektil zuerst das Visier einer anderen Langwaffe. Dabei sei das Projektil zersplittert. Die Splitter trafen dann einen Mann, welcher sich unmittelbar daneben befand, am Rücken. Er wurde schwer verletzt. Der Verletzte war zuerst durch das Personal und durch seine Kollegen und danach durch den Rettungsdienst erstversorgt worden, bevor er ins Spital überführt wurde. Die Landespolizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Schiessunfalls aufgenommen.