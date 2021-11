Scherzingen «Sie wissen gar nicht, wie gut das nach einer solch langen Pause tut»: Die Musikgesellschaft Scherzingen durfte endlich wieder spielen Halbvoller Saal, aber beste Stimmung am Unterhaltungskonzert der Musikgesellschaft Scherzingen im Dorfzentrum Bottighofen.

Die Musikgesellschaft Scherzingen spielte im Dorfzentrum Bottighofen. Bild: Barbara Hettich

Lange blieb es Covid-bedingt leise um die Musikgesellschaft Scherzingen. Angenehm laut wurde es nun wieder am vergangenen Wochenende. Rund 50 Musikantinnen und Musikanten sassen auf der Bühne und unterhielten mit einem abwechslungsreichen Programm ein begeistertes Publikum. Larissa Schleusser und Lukas Andres moderierten ungezwungen mit Witz und Charme durch den Samstagabend, respektive Sonntagnachmittag. Einlass gab es nur mit Covid-Zertifikat.

Ein Strauss an Melodien

Gewohnt souverän dirigierte Roland Betschen seine Musikerinnen und Musiker durch die schwierigsten Passagen, sei es im anspruchsvollen «Spearfish Canyon» des Komponisten Jared Barnes oder in «How To Train Your Dragon» von John Powell. Er gab den präzisen Takt vor im Flic-Flac-Marsch im 6/8tel-Takt oder bei den coolen Rhythmen der Blues Brothers, die das Bottighofer Dorfzentrum in Schwingung versetzten und Trompete, Saxofon und Posaune zu solistischen Höhenflügen ansetzen liessen. Mit «Hurra Hurra» gab es zum Abschluss dann aber auch noch bekannte Melodien zum Mitsingen und Mitklatschen. Die Stimmung im Saal war perfekt und mit frenetischem Applaus forderte das Publikum drei Zugaben. Der Dirigent bedankte sich für den grossen Zuspruch:

«Sie wissen gar nicht, wie gut das nach einer solch langen Pause tut.»

Der Nachwuchs spielt mit

Zum erfolgreichen Anlass hatte aber auch der Nachwuchs beigetragen. Unter der Leitung von Jordi Bertran-Sastre hatten die beiden Ensembles «Music Kids» und «Music Future» mit Zarathustra von Johann Strauss und «Love Me Tender» von Elvis Presley das musikalische Programm eröffnet und durften dann auch noch bei einem gemeinsamen Auftritt mit den «Grossen» die Luft in einem grossen Orchester schnuppern.