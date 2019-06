Schauspielerin Mary Santella übernimmt in Hagenwil: «Es ist eine Herausforderung» Nach dem Tod von Doris Haudenschild ist die Nachfolge geklärt: Das langjährige Ensemblemitglied Mary Santella übernimmt die Rolle der Martha Brewster in «Arsen & Spitzenhäubchen» bei den Schlossfestspielen. Sabrina Lehmann

Mary Santella kehrt dieses Jahr auf die Schlosshofbühne zurück. (Bild: PD)

Es hätte eine weitere Paraderolle werden sollen in der Bühnenlaufbahn Doris Haudenschilds: Martha Brewster, eine ältere Dame, die mit ihrer Schwester Abbey einsame, ältere Herren von ihren Leiden erlöst, sprich sie vergiftet. Es ist eine der Hauptfiguren in der bitterbösen Krimikomödie «Arsen & Spitzenhäubchen», das die Schlossfestspiele Hagenwil diesen Sommer auf die Bühne bringen.

Doch es sollte anders kommen: Doris Haudenschild erlag vor wenigen Wochen einer schweren Krankheit. Der letzte Wunsch von Doris Haudenschild geht in Erfüllung: Jemand aus der Theaterfamilie tritt in ihre Fussstapfen. «Der Tod von Doris war ein schwerer Schlag für das ganze Ensemble», sagt Regisseur Florian Rexer.

«Wir sind alle sehr traurig, aber das Leben geht weiter.»

Die Jubiläumssaison steht vor der Tür und mit dem Stück «Arsen & Spitzenhäubchen» geht für Rexer ein Traum in Erfüllung. «Spielt! Spielt für mich in Hagenwil», das wünschte sich Doris, als sie im Sterben lag. «Und das tun wir», sagt Rexer.

Mit den Bedingungen im Schloss vertraut

Es sei wunderbar, dass mit Mary Santella jemand aus der Theaterfamilie – ein langjähriges Ensemblemitglied – die Rolle übernimmt. Mary Santella ist in Florenz aufgewachsen und kam mit elf Jahren in den Thurgau.

Bei den Schlossfestspielen Hagenwil ist sie seit den Anfängen dabei. Sie hat schon in vielen Rollen überzeugt, zuletzt als Gwendolen Fairfax in «Bunburry». Diesen Sommer steht Santella nach einer dreijährigen Pause und einer Weltreise erstmals wieder auf der Bühne in Hagenwil.

Ein Comeback mit gemischten Gefühlen

«Es ist ein bisschen wie Heimkommen», sagt sie voller Freude.Santella geht mit viel Respekt an die Arbeit: Die Rolle der Martha Brewster sei keine einfache, sagt sie. Auf der einen Seite die fürsorgliche, fast ängstliche Martha, die sich hinter ihrer Schwester versteckt.

Auf der anderen Seite die Martha, die ganz selbstverständlich Giftmischungen herstellt, um einsame Männer zu töten. Diesen Gegensatz glaubwürdig zu spielen, sei eine Herausforderung. Und nicht nur das. «Ich trete mit sehr gemischten Gefühlen in die Fussstapfen von Doris Haudenschild», gibt Santella unumwunden zu.

Keine Zweifel an der Umbesetzung hat Rexer. Er ist überzeugt: Bigna Körner in der Rolle von Schwester Abbey Brewster und Mary Santella «werden das ganz wunderbar spielen».