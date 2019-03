Schau von Oldtimern in Arbon war ein grosser Erfolg - Roland Widmer: «Wir wollen Flughöhe behalten» Ein Budget von einer Viertelmillion und über 22000 Besucher: Die Oldtimer-Veranstaltung Arbon Classics hat Dimensionen erreicht, die den Verein bewogen haben, seine Strukturen zu professionalisieren. Max Eichenberger

Publikumsmagnet Patrouille Suisse: Der Arbon-Classics-Vorstand ist mit der Armee wieder im Gespräch. (Bild: Max Eichenberger)

Mit dem Rekord-Besucheraufmarsch am ersten Mai-Wochenende und noch einmal 4000 Schaulustigen am Freitag davor beim Training der Flugstaffel Patrouille Suisse hatte der Verein Arbon Classics bei seiner Veranstaltung 2018 alles bisher Dagewesene deutlich getoppt. «Die Latte haben wir hoch gelegt. Und wir wollen auf dieser Flughöhe bleiben», sagt Präsident Roland Widmer.



«Wir sind sehr stolz, was wir entfacht und erreicht haben»

Roland Widmer, Präsident Arbon Classics

Im Vergleich zu seinen Anfängen hat der Anlass durch die Teilnehmer, die mit ihren Oldtimern aus allen Landesteilen vorfahren und ihre Fahrzeuge auf dem Gelände am See zur Schau stellen, aber auch durch den enormen Publikumszuspruch eine gerade noch verkraftbare Dimension erreicht. «Wir sind sehr stolz, was wir entfacht und erreicht haben», sagt Widmer, der im Januar vor allem wegen seiner Funktion als OK-Präsident als Arboner des Jahres geehrt worden war.

Aufwand für Organisation stark gestiegen

Der Verein hat jetzt die Weichen für die Zukunft gestellt. Arbon Classics ist die einzige Veranstaltung landesweit, bei der es Schiffs-, Eisenbahn- und Flugzeug-Oldtimer sowie in Schuss gehaltene Automobile und Lastwagen älterer Baujahre zu bestaunen gibt. Das war in den Anfängen noch nicht so. Allein im Bereich der Strassenfahrzeuge waren es 2018 über 2200 Fahrzeuge, die sich in Arbon ein Stelldichein gaben. Mit dem Wachstum ist auch das Budget gestiegen. «Mittlerweile sind wir bei einer Viertelmillion angelangt», zeigt Widmer die Grössenordnung auf.

Damit ist auch der Organisationsaufwand erheblich grösser geworden. Allein schon um die Luftshows durchführen zu können, sei dieser mit den nötigen Abklärungen riesig – vom Abschluss einer 50-Millionen-Versicherung, für deren Berechnung verschiedene Parameter – wie die von Bundesamt für Luftfahrt (Bazl) freigegebene Flugzone und die Zeitfenster – herangezogen werden, bis zu all den Formalitäten.

Und bis die historischen Loks und Waggons im Arboner Bahnhofsrayon sind und Kompositionen Pendelfahrten machen können, braucht es eine detaillierte Planung. «Auf der Schiene ist es komplizierter als auf dem grossen Strassennetz. Da müssen wir bei der Infrastrukturabteilung der SBB die Schienen bestellen», sagt Widmer.



Chefs für die vier Sektoren bestimmt

Der Verein hat darum jetzt seine Strukturen angepasst und für die vier Sektoren (Strasse, Schiene, Wasser, Luft) Chefs bestellt. Roland Triet, Betreiber der Helibasis in Altenrhein, verantwortet den Aviatik-Bereich. Den Bereich Schiene/Eisenbahn leitet Lokführer Johann Gröbli vom Verein Eurovapor, der sich seit 1962 dem Erhalt historischer Schienenfahrzeuge widmet.

Markus Vonwiller, im Saurer-Museum engagiert, ist zuständig für die Abteilung Strasse, die das Spektrum vom Laster-Oldie über Busse, Militärfahrzeuge, PW-Oldtimern bis zu Motorrädern abdeckt. Zu besetzen bleibt noch der Sektor Wasser/Schiffe. Weil Flugshows ein Publikumsmagnet sind, ist man Roland Widmer zufolge mit der Armee bereits im Gespräch, um 2020 (2./3. Mai) neben den Vorführungen der FMA-Flyers des Fliegermuseums Altenrhein möglicherweise wieder die Patrouille Suisse mit dem aus Romanshorn stammenden Kommandanten Nils Hämmerli, die PC-7-Kunstflugstaffel oder das Super-Puma-Display-Team der Luftwaffe nach Arbon zu holen.



Finanziell auf gesunden Beinen

Die Hälfte des Budgetaufwandes von 250000 Franken kann der Trägerverein über Sponsorengelder decken. Von Dritten würden Sachleistungen im Umfang von rund 70000 Franken erbracht. Zudem wird ein Teil mit dem Erlös aus dem Verpflegungsbereich refinanziert. «Die Kasse ist so weit geäufnet, dass wir ein wettermässig ‹verstrupftes› Jahr überleben könnten», sagt Widmer.