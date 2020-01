Saurer-Museum in Arbon erfährt weitere Aufwertung Ein legendäres Postauto, genannt «Dächlikappe», und die neugestaltete Textilabteilung erfreuen die Saurer-Fans.

OCS-Präsident Rudolf Baer dankt dem bisherigen Besitzer des Saurer-Postautos, Martin Ryffel, für das grosszügige Geschenk. Bild: Christof Lampart

Eingeladen waren die Aktivmitglieder des Oldtimer Clubs Saurer (OCS) und all jene, die zum einen die Neugestaltung der Textilabteilung durch Geld, Einsatz oder Planung ermöglicht oder aber das Ihrige dazu beitragen hatten, dass das Saurer-Postauto aus den 1960er-Jahren, das 3DUX, das im Volksmund wegen seiner Haube auch «Dächlikappe» genannt wurde, den Weg in die Museumssammlung fand. Am Wochenende wurde es den rund 50 Gästen erstmals präsentiert.

Der Präsident des OCS, Rudolf Baer, freute sich sehr darüber, «dass wir unseren Mitgliedern schon zu Jahres- beginn solche Highlights präsentieren können».

Sponsoren und freiwillige Helfer

Tatsächlich brauchte es einiges an Sponsorengelder und viel Fronarbeit, um beispielsweise die Textilabteilung aufzufrischen und den dazugehörigen Stoffladen neu zu gestalten. «Zu Beginn sah der Laden schon eher wie eine Geisterbahn aus», sagte lachend Simone Baumberger, der kreative Kopf, der hinter der sich nun im neuen Glanz präsentierenden Textilabteilung steckt.

Insbesondere der Stoffladen zog die Blicke aller Geladenen ohne Wenn und Aber auf sich. Auch die adrette Ordnung aller Dinge stach jedem ins Auge, der schon einmal das Museum in der Vergangenheit besucht hatte. Das Mitwirken war eine Herzensangelegenheit

Kompliment für Vereinsmitglieder

Das sah auch OCS-Präsident Rudolf Baer so: «Früher wurde etwas aufgehängt, wo einfach noch ein Nagel Platz hatte. Mit dieser Beliebigkeit hat die Projektleiterin, Eliane Huber, aber komplett aufgeräumt – wie man unschwer erkennen kann». Für die in Arbon aufgewachsene Innenarchitektin Huber war das Mitwirken am Projekt «eine Herzenssache».

Projektleiterin Eliane Huber:

«Ich bin erfreut, dass es nun möglich ist,

die Textilprodukte so schön

und würdig zu präsentieren.»

Umso mehr freut sich Eliane Huber jetzt nicht nur über die grosse gestalterische Freiheit, sondern auch über das erzielte schöne Resultat der Bemühungen: «Mir gefällt besonders, dass die hauseigenen Saurer-Textilprodukte nun würdig in Szene gesetzt werden. Das hätten wir aber unmöglich allein bewerkstelligen können. Das war uns nur dank der grossartigen Zusammenarbeit mit allen Vereinsmitgliedern möglich», gab Huber das Lob gerne an eine Vielzahl an Helferinnen und Helfern weiter.

Von Thun über Zürich nach Arbon

Das zweite Präsent, das von der Bevölkerung einst liebevoll «Dächlikappe» genannte Saurer-Postauto, stammt vom Zürcher Zahnarzt Martin Ryffel. «Mein Bruder, mein Vater und ich kauften das Fahrzeug vor 33 Jahren vom AMP Thun für 500 Franken. Man warnte uns davor, dass sie einen Motorriss habe», erzählte Ryffel.

Jedoch habe in den nächsten drei Jahrzehnten niemand etwas vom Schaden gemerkt. «Wir haben mit der Dächlikappe tolle Camping-Ferien in der Schweiz verbracht – und hatten mit dem Motor dabei nie Probleme.»

Ersatzmotor wäre vorhanden

Dass das Postauto nun sogar seinen Weg ins Saurer-Museum gefunden hat, erfüllt Martin Ryffel mit Stolz und mit der Gewissheit, «dass das Fahrzeug hier in Arbon gut aufgehoben ist».

Und sollte es trotzdem irgendwann noch einmal ein Problem mit dem Motor der «Dächlikappe» geben, weiss Martin Ryffel Rat. «Wir haben noch einen Ersatzmotor auf der Seite», verriet mit leisem Stolz der bisherige Besitzer.