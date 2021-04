Sauberkeit Saubere Strassen dank freiwilligem Putzeinsatz der Bevölkerung Die beiden Mittelthurgauer Gemeinden Berg und Affeltrangen beteiligen sich am Projekt Raumpatenschaften. Die Bevölkerung hilft dabei mit, Strassen und Quartiere sauber zu halten.

Der Berger Gemeinderat Beat Keller ist für das Abfallwesen in seiner Gemeinde zuständig - dazu gehören neu auch die Raumpatenschaften Bild: Mario Testa

Neben Beat Kellers Hofladen an der Kehlhofstrasse steht ein Unterflurcontainer. Berg macht gute Erfahrungen mit dieser neuen Art der Müllsack-Sammlung. Was mit den versenkbaren Kübeln aber nicht gelöst ist, ist das Littering. «Es ist nicht so, dass wir sehr geplagt sind. Aber entlang der viel befahrenen Strassen liegt leider doch oft Müll am Boden», sagt der Gemeinderat, zuständig für das Abfallwesen in Berg.

«Littering ist immer präsent.»

Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, am Projekt Raumpatenschaften teilzunehmen. Zwar beschäftige die Gemeinde einen Asylsuchenden, der wöchentlich eine Fätzlitour unternehme, aber mehr Hilfe aus der Bevölkerung sei jederzeit willkommen. «Es bitzli meh Suberkeit schadet nöd», sagt Beat Keller.

Raumpatenschaften Hilfe bei der Organisation Die IG Saubere Umwelt (IGSU), die auch die Clean-up-Days organisiert, hat das Projekt Raumpatenschaften ins Leben gerufen. Heute beteiligen sich schon 35 Gemeinden, Schulen und Firmen am Projekt. Die IG bietet ihnen kostenfrei ihre Organisationsplattform für die Raumpatenschaften an. Die IG verspricht sich mit dem Projekt drei Wirkungen:

- Durch das regelmässige Aufräumen sind die betreuten Gebiete sauberer. Dadurch steigt die Hemmschwelle, Abfall liegen zu lassen.

- Hinweistafeln machen die Bevölkerung auf eine Raumpatenschaft aufmerksam. So geben die lokal verankerten Raumpaten dem Gebiet ein Gesicht.

- Begleitende Medienberichte sensibilisieren die Bevölkerung für die Littering-Problematik.

Im Gemeindeblatt hat Beat Keller einen Aufruf gestartet, dass sich Bergerinnen und Berger, die bereit sind, etwas Zeit für die Sauberkeit in ihrem Quartier zu investieren, melden sollen. «Vier Personen haben sich gemeldet und mit ihnen habe ich nun am Wochenende Kontakt aufgenommen», sagt Keller. Es gehe nun darum, die Rayons zu bestimmen, für welche die vier Freiwilligen zuständig sind.

Projektstart Ende April

Der Einsatz als freiwillige Reinigungshilfe wird nicht entlöhnt. «Aber wir wollen uns schon erkenntlich zeigen, beispielsweise mit einem Essensgutschein. Grundsätzlich ist es aber schon Freiwilligenarbeit», sagt Beat Keller. Er hofft, noch Ende April mit den ersten vier Freiwilligen die Fätzlitouren starten zu können.

Ein Jahr weiter ist die Gemeinde Affeltrangen. Dort läuft das Projekt Raumpatenschaften bereits. 16 Personen umfasst der Reinigungstrupp . «Wir sehen eine deutliche Verbesserung der Littering-Situation», sagt der zuständige Gemeinderat Dominik Schegg.

Dominik Schegg, Gemeinderat Affeltrangen. Bild: Mario Testa

«Viele Bürger merken selber, dass zu viel Abfall rumliegt. Und sie wollen etwas zur Verbesserung der Situation beitragen.»

Schegg zieht eine positive Bilanz nach dem ersten Jahr im Projekt Raumpatenschaften. «Ich kann es anderen Gemeinden nur weiterempfehlen. Der Aufwand ist nicht sehr gross und es hilft zur Sensibilisierung», sagt er. Bedanken bei den Freiwilligen, die in Affeltrangen die Strassen sauber halten, will sich Schegg mit einem Grillabend. «Aber leider war dies bislang unter den gegebenen Umständen nicht möglich.» Im ersten Jahr schrieb er aber doch schon eine Weihnachtskarte und schickte sie mit einem Schoko-Gruss an die Helfer.

Einsätze sind frei planbar

Wie oft die Raumpaten ausströmen, um ihr Quartier zu säubern, ist ihnen frei gestellt. «Die einen machen es wöchentlich, andere alle zwei oder drei Wochen», sagt Schegg. «Aber ich beobachte natürlich die Situation, es fällt ja in mein Ressort Abfall.» Die Helfer können ihr Rayon selber wählen und in der Karte der Raumpatenschaften eintragen.

Die Gemeinde Affeltrangen kämpft auch mit Plakaten und Blachen gegen das Littering. «Mit denen wollen wir etwas Gegensteuer geben, es wird leider immer noch viel weggeworfen», sagt Dominik Schegg. Die Blachen und Plakate werden auch häufig umgehängt. «Wenn sie zu lange am selben Ort hängen, verlieren sie die Wirkung.»

Beim Projekt Raumpatenschaft werden die Hilfsmittel den Helfern zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde kommt für die Entsorgung des gesammelten Abfalls auf.