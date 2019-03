Salmsach: eine Pumpe für alle Die zweite öffentliche Velopumpe im Kanton steht in der Salmsacher Bucht. Am Samstag wurde sie feierlich eingeweiht.

Die Freude über die neue Velopumpe ist gross. (Bild: PD)

(red) Die Projektgruppe Pumptrack am See und Vertreter von VCS Thurgau und Pro Velo Thurgau konnten am Samstag in der Salmsacher Bucht die zweite öffentliche Velopumpe im Kanton Thurgau feierlich einweihen.

Laut Medienmitteilung haben Peter Wildberger, Präsident VCS Thurgau, Vera Zahner, Präsidentin Pro Velo Thurgau, und Philip Bruggmann, Projektleiter Pumptrack am See die Pumpe interessierten Besuchern vorgestellt. Ebenfalls montiert wurde die offizielle Regel- und Sponsorentafel. Sie ersetzt die provisorischen Schilder.

Der Pumptrack am See feierte im Mai letzten Jahres Eröffnung. Wie die Verantwortlichen mitteilen, erfreut sie sich grosser Beliebtheit. In einer Mitteilung steht geschrieben:

«Der Standort ist ideal und mit direktem Blick auf den Bodensee einmalig gelegen»

Seit der Eröffnung werde die Anlage rege genutzt. So würden auf der Bahn täglich fleissig Runden von zahlreichen Begeisterten von Anfängern bis hin zu Profis gedreht.