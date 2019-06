Salmsach baut Datenautobahn in die Weiler Die Gemeinde investiert fast 50'000 Franken in schnelleres Internet für rund 25 Haushalte. Finanziell steht die Gemeinde so gut da, dass eine Steuerfusssenkung zum Thema geworden ist Markus Schoch

Blick auf Hütten und Fehlwies, wo die Gemeinde jetzt auch in den Ausbau des Breitbandes investiert. (Bild: Donato Caspari)

Wer in Hütten oder Fehlwies lebt, braucht viel Geduld. Das Internet ist relativ langsam. Die Swisscom hat beim Ausbau des Breitbandes in Salmsach im letzten Jahr die beiden Weiler aussen vor gelassen, weil sich die Investition in die G.fast-Technologie beziehungsweise Fibre to the Street (FTTS) für sie nicht rechnet. Die Zahl der Haushalte ist zu klein. Es sind bloss etwa 25.

Für den Gemeinderat war diese Situation unbefriedigend. Er suchte deshalb das Gespräch mit den Verantwortlichen des Telekommunikationsunternehmens und präsentierte der Gemeindeversammlung am Mittwochabend eine Lösung. Der Vorschlag: Die Gemeinde übernimmt die Hälfte der Erschliessungskosten von 100'000 Franken. Und die Gasversorgung Oberthurgau-See stellt das bestehende Kabelschutzrohr in der Strasse der Swisscom zur Verfügung, womit die Rechnung enorm viel günstiger wird.

Swisscom soll selber alles zahlen

Trotzdem gaben die Pläne am Mittwochabend viel zu reden. Ein Mann wollte partout nicht verstehen, warum sich die Gemeinde finanziell am Projekt beteiligen soll. Denn die Swisscom habe vom Bund ausdrücklich den Auftrag, das Siedlungsgebiet mit Breitband zu versorgen.

«Ich würde deshalb nochmals hart mit ihr verhandeln.»

Andere Versammlungsteilnehmer unterstützten ihn.

Gemeindepräsident Martin Haas. (Bild: Reto Martin).

Das werde nicht viel bringen, entgegnete ihnen Gemeindepräsident Martin Haas. Die Swisscom erfülle heute die Mindestvorschriften der Konzession in Hütten und Fehlwies und sei nicht bereit, von sich aus und ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinde darüber hinaus zu gehen. Daran werde sich auch nichts ändern, wenn er nochmals in eine neue Verhandlungsrunde mit der Swisscom gehen werde, machte Haas deutlich. Damit überzeugte er fast alle der 104 anwesenden Stimmbürger in der Mehrzweckhalle Bergli: 87 stimmten dem Antrag des Gemeinderates zu, vier sprachen sich dagegen aus.

Fast eine halbe Million besser als budgetiert

Die Gemeinde kann sich die Investition leisten. Die Rechnung des letzten Jahres schliesst mit einem Plus von fast 425'000 Franken ab. Budgetiert war ein Minus von rund 74'000 Franken. Grund für das gute Ergebnis ist zu einem wesentlichen Teil die unerwartete Entwicklung im Sozialbereich. Die tatsächlichen Ausgaben sind 248'000 Franken tiefer als vorgesehen. Die Nettokosten in der Sozialhilfe liegen 23 Prozent unter denjenigen im Vorjahr und belaufen sich auf 119'000 Franken.

Gaspreis ein Thema Die Saldi bei den Spezialfinanzierungen sind seit Jahr und Tag ein Thema in Salmsach. Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission weist in ihrem Bericht zur Rechnung des letzten Jahres erneut darauf hin, dass sie zu hoch sind. An der Gemeindeversammlung gab der Kontostand von rund 700000 Franken bei der Gasversorgung zu reden. Salmsach habe zwar schon heute «weit herum den mit Abstand tiefsten Gaspreis», sagte Gemeindepräsident Martin Haas. Aufgrund der Finanzlage sei es aber angezeigt, ihn nochmals gegen unten anzupassen, zumal nicht geplant sei, das Netz auszubauen. Investiert werde aber in die Ablesetechnologie. (mso)

Wegen der tiefen Steuerkraft erhielt die Gemeinde umgekehrt mehr Gelder aus dem Finanzausgleichstopf, nämlich fast 400'000 Franken statt bloss 350'000 Franken wie budgetiert. Das Eigenkapital beziehungsweise der Bilanzüberschuss beläuft sich jetzt auf rund 2,5 Millionen Franken.

Abschreibungen belasten die Rechnung

Es sei in dieser Situation dringend angezeigt, über eine Senkung des Steuerfusses nachzudenken, meinte ein Stimmbürger, zumal auch die Schule einen Gewinn von fast 60'000 Franken ausweisen könne. Die Rechnung der in die politische Gemeinde integrierten Schule werde künftig stark durch Abschreibungen in der Höhe von jährlich rund 300'000 Franken wegen der Schulhaussanierung beziehungsweise -erweiterung belastet, sagte Haas. Die Behörde mache sich aber selbstverständlich Überlegungen zum Steuerfuss.



Ein Bonsai für Roger Martin Gemeindepräsident Martin Haas verabschiedete vier Personen aus dem Amt, darunter den neuen Romanshorner Stadtpräsidenten Roger Martin, der zwölf Jahre der Schulkommission angehört und die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission präsidiert hatte. Für seine Verdienste erhielt er einen Bonsai, der ihn an Salmsach erinnern soll. Mit Martin hat Stefan Tinz die Schulkommission verlassen, in der er sich seit 2005 engagiert hat. Dank für ihre Arbeit sprach Haas auch Manuela Wüst aus, die 2013 in den Gemeinderat gewählt worden war und zuletzt die Fäden beim Coop-Gemeindeduell gezogen hatte. Aus der Fürsorgekommission ausgeschieden ist Dominik Randegger. (mso)