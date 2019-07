Salensteiner Bürger kaufen sich den Wald zurück

Das Schloss Eugensberg in Salenstein TG hat einen neuen Besitzer

Das Schloss Eugensberg in Salenstein TG ist verkauft: Das Thurgauer Konkursamt hat das Anwesen an den Meistbietenden, den Innerschweizer IT-Unternehmer Christian Schmid, veräussert. Der Erlös fliesst in die Konkursmasse Rolf Erb und kommt den Gläubigern zugute.