Saisonstart fällt ins Wasser: Zwei Badis öffnen bereits am Samstag – trotz Temperaturen von nur 13 Grad

In den meisten Schwimmbädern in der Ostschweiz beginnt die Saison erst im Mai. Das Schwimmbad Arbon und das Seebad Hörnli in Kreuzlingen starten jedoch bereits am Samstag – trotz des schlechten Wetters. Laura Widmer

Die Sonnenschirme in Arbon bleiben wohl am Samstag zu. (Bild: Lars Köhler)

Die Wassertemperatur des Bodensees beträgt am Freitagmittag in Arbon knapp 10 Grad Celsius – Badewetter stellt man sich anders vor. Der Wetterbericht sagt für das ganze Wochenende Regen voraus.

Trotzdem beginnt die Vorsaison in der Badi Arbon bereits am Samstag – der Eintritt ist am Eröffnungstag kostenlos. «Viele Leute erwarte ich jedoch nicht», sagt Alexander Stojkovic. Er ist Leiter Freizeit, Sport und Liegenschaften beim Bauamt der Gemeinde.



Etwas wärmer als der See sind die beheizten Schwimmbecken. Diese werden mit Abwärme der Firma FPT Motorenforschung geheizt, was eine genaue Bestimmung der Temeperatur schwierig mache, sagt Stojkovic. Jetzt müsse die Firma ihr eigenes Gebäude heizen, deshalb werden die Schwimmbecken «noch nicht extrem warm sein».

Das Schwimmbad Arbon im Hochsommer. So wird es am Eröffnungstag nicht aussehen. (Bild: Reto Martin/27.7.2018)

Vergleichbar mit anderen Jahren

Auch das Schwimmbad Hörnli in Kreuzlingen startet am Samstag in die Saison, die bis Ende September dauert. Das Hörnli hat jeden Tag geöffnet, unabhängig vom Wetter. Auch an diesem Wochenende sei das Wetter absolut vergleichbar mit anderen Jahren, sagt ein Mitarbeiter der Badi. «Wegen der Wasserball-Saison eröffnen wir immer am letzten Wochenende im April.»

Auch im Hörnli braucht man nicht zu frieren: Die Wassertemperatur beträgt im Schwimmbecken aktuell 19, im Idealfall gar 23 Grad.

Die Badi Hörnli in Kreuzlingen im vergangenen Jahr. (Bild: Andrea Stalder)

Verschiebung keine Option

Die beiden Thurgauer Schwimmbäder preschen vor: Die meisten Freibäder in der Region öffnen am 1. oder erst am 12. Mai, dem Muttertag.

Eine Verschiebung des Saisonstarts war für die Betreiber des Schwimmbads in Arbon keine Option. «Wir behalten uns jedoch vor, um 12 Uhr wieder zu schliessen, wenn gar niemand auftaucht», sagt der Arboner Freizeitchef Alexander Stojkovic.