Sämi Giger verteilt Autogramme an den Weinfelder WeGames

WeGames in Weinfelden

Am Samstag, 27. Oktober 2018, fanden in der Paul-Reinhart-Halle in Weinfelden die WeGames statt. Die Ringerriege Weinfelden, Floorball Thurgau und die Handballerinnen vom BSV Weinfelden traten am gleichen Tag an. TZ-Fotograf Donato Caspari hat beim 2.-Ligaspiel BSV Weinfelden (blau) gegen den SC Frauenfeld (rot) Impressionen gesammelt.