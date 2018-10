Sabrina Sauder konzertiert mit Brass Bands Die Brass Bands Märwil und Erlen erhalten für ihre Herbstkonzerte musikalische Unterstützung von Sängerin Sabrina Sauder.

Schlagersängerin und Querflötistin Sabrina Sauder unterstützt die Brass Bands Erlen und Märwil an ihren Konzerten. (Bild: Reto Martin)

(red) Nach den Themen Musical und Akrobatik haben sich die Brass Bands Erlen und Märwil für das diesjährige Herbstkonzert wieder etwas Besonderes ausgedacht und die aus Fernsehen und Radio bekannte Sängerin Sabrina Sauder eingeladen.

Die Sirnacherin zeichnet sich nebst ihrem Gesang auch durch ihr Können auf Querflöte und Klavier aus.

Zwei Konzerte dieses Wochenende

In den vergangenen Jahren hat sie sich mit der Veröffentlichung von zwei Weihnachtsalben sowie dem Popschlager Album «Liebst du mich?» ein umfangreiches Mediendossier erarbeitet.

Die Gemeinschaftskonzerte finden am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr in der Turnhalle der Primarschulgemeinde Regio Märwil und am Sonntag, 28. Oktober, um 17 Uhr im Mehrzwecksaal der Volksschulgemeinde Erlen statt. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Der Eintritt ist gratis, zur Deckung der Unkosten wird eine Kollekte erhoben.