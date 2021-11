Rückblick Als Formel 1-Fahrer in Frauenfeld aufs Gaspedal drückten: Rennsportveteranen erinnern sich an die Motorsport-Weekends in den Jahren 1975 und 1976 auf der Autobahneinfahrt Die ehemaligen Organisatoren der Grossveranstaltungen trafen sich kürzlich im Romanshorner Autobau. Und sie vergossen beim Rückblick auf ihre «Jugendsünden» manche Träne. Die Idee zur Rückblick-Veranstaltung hatte Motocross-Urgestein Willy Läderach.

Gebhard Gebi Winiger, Fotograf und Filmemacher, Willy Läderach, OK-Vize-Präsident Motorräder, Peter Kipfer, Arzt, Fredy Hugelshofer, OK-Präsident, Markus Hotz, OK-Vize-Präsident Auto, Inhaber von Horag Automobile Sulgen, zweifacher Formel 2 Schweizermeister 1975 und 1977, Eugen Strähl, Sportwagen-Schweizermeister 1976, Martin Wartmann, Festwirt, und Autobau-Gastgeber Fredy Lienhard

An den Motorsport-Weekends in den Jahren 1975/76 stand auf der Autobahneinfahrt Frauenfeld Ost die Crème de la Crème der Weltelite aus dem Auto-, Motorrad-, Seitenwagen- und Dragster-Rennsport am Start. Die Formel 1-Fahrer René Arnoux, Patrick Tambay, Marc Surer und der unvergessene Didier Pironi gaben sich für Demonstrationsläufe die Ehre.

«Das waren zwei Motorsportveranstaltungen im Kanton Thurgau, welche die Schweiz seit dem Rundstreckenverbot im Jahre 1954 nicht mehr gesehen hat. Aber auch das ist nun schon 45 Jahre her,» sagte Willy Läderach lachend beim Apéro in der Autobau-Eventhalle. Das Motocross- Urgestein hatte an seinem 80. Geburtstag am 21. Juli dieses Jahres die Idee zum Treffen der ehemaligen Veranstalter. Auf offene Ohren stiess er dabei unter anderem auch beim damalige OK-Präsidenten Fredy Hugelshofer, Senior von Hugelshofer Transporte in Frauenfeld, der vor allem von der damaligen Weltklasse Dragster Fahrerin «The Fast Lady» Roz Prior beeindruckt war. Hugelshofer und alle anderen Rennsportveteranen wurden von Fredy Lienhard in Romanshorn begrüsst. Der Autobau-Hausherr und ehemalige Rennfahrer war einst in Frauenfeld selber hinter dem Steuer dabei.

Ein Film spult die Zeit zurück

Fotos und ein Film aus dem Jahr 1976 auf Grossleinwand von Gebhard Gebi Winiger rief die Erinnerungen der damaligen Veranstalter wach. Zu sehen waren volle Tribünen, ein begeistertes Publikum und Massenstart in den jeweiligen Kategorien. Dazu Interviews mit dem zweifachen Seitenwagen Weltmeister Rolf Steinhausen, dem späteren siebenfachen Weltmeister Rolf Biland und dem vierfachen Motorrad Weltmeister Walter Villa aus Italien sowie Dragster-Demonstrationen, wie man sie nur aus Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, kennt.

Grosse Erwähnung fanden auch die Teilnehmer aus dem Thurgauer Automobilrennsport: Markus Hotz, Formel 2-Schweizermeister 1975 und 1977, Fredy Lienhard vom Autobau in Romanshorn, Sieger am 24-Stunden-Rennen in Daytona. Eugen Strähl, Sportwagen-Schweizermeister 1976, und Theo Hofer von Hofer Transporte in Märstetten. Bei diesem Film wurde manche Träne vergossen in Erinnerung an diese schönen «Jugendsünden» dieser im Geiste jung gebliebenen Akteure der damaligen Zeit.

Die Teilnehmer wollen den Anlass wiederholen

Im Anschluss präsentierte Lienhard seinen Gästen den im Herbst eröffneten Clay Regazzoni Honor Room. Eine Hommage an den Formel 1 Vize-Weltmeister des Jahres 1974 auf Ferrari sowie mit fünf Grand-Prix Siegen erfolgreichsten Schweizer Autorennfahrer aller Zeiten. Mit einem Dinner und Wein vom ehemaligen italienischen Formel 1-Fahrer Jarno Trulli, Sieger am Grand-Prix von Monaco im Jahre 2004, klang der Abend aus. Alle Beteiligten waren sich einig, den Anlass zum fixen Termin im Kalender zu machen.