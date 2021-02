Nach Brand in Thurgauer Schweinestall: Tierschutzorganisation Peta reicht Strafanzeige ein

Beim Brand eines Schweinestalls in Rothenhausen sind am Montag vor einer Woche 150 Tiere ums Leben gekommen. Peta Schweiz will mit einer Anzeige nun den Tierhalter zur Rechenschaft ziehen und die politischen Akteure zu einem Umdenken zwingen.