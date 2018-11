Rote Köpfe in der Bürgerhalle Die Revision der Tägerwiler Gemeindeordnung beschäftigt die Stimmbürger. Vor allem ein Antrag, der die Gemeindeversammlung abschaffen will, erhitzt die Gemüter. Viviane Vogel

Antragstellerin Mirjam Löffel beantwortet Fragen. (Bild: Viviane Vogel)

Es gibt ein Problem. Soweit sind sich alle einig. Auch ein gemeinsames Ziel ist gegeben. Aber die Lösungen erhitzen die Gemüter. Darunter vor allem eine: Alles an die Urne, keine Gemeindeversammlung mehr. «Ich habe sehr grosse Ehrfurcht vor allen, die ihre Gemeindeversammlung behalten wollen», versichert Miriam Löffel, die im Rahmen der Revision der Gemeindeordnung den Antrag «Alles an die Urne» stellt. «Aber die briefliche Stimmabgabe ist genauso eine Tradition.» Die erste sei aus dem Mittelalter, letztere käme aus dem 18. Jahrhundert. Das Publikum ist nicht überzeugt: «Wenn wir keine Versammlung mehr haben, läuft die Diskussion nur noch über Polemik», warnt Jörg Sinniger. Dabei hat die Veranstaltung so unpolemisch angefangen.

Am Dienstagabend hat der Gemeinderat Tägerwilen in die Bürgerhalle eingeladen, um über die Traktanden der bevorstehenden Versammlung zu informieren. Gemeinderat Thomas Gerwig präsentiert das Budget des laufenden und des kommenden Jahres. Auch der Kredit für den Kunstrasenplatz des hiesigen Fussballclubs wird angeschnitten (unsere Zeitung berichtete), da er für das Budget 2019 vorgesehen ist. Falls die entsprechende Volksabstimmung angenommen werde, könnte man loslegen, erklärt Gerwig.«Ist er dann noch nicht im Budget vorgesehen, müssten wir bis 2020 warten.»

Schwellen definieren oder Versammlung abschaffen?

Später präsentiert Gemeindepräsident Markus Thalmann die erste Revision der Gemeindeordnung seit 17 Jahren. Die prägnantesten Änderungen sind: Das neu einzuführende Initiativrecht, die Übergabe des Einbürgerungsrechts von der Gemeindeversammlung an den Gemeinderat und die Urnenabstimmung. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Antrag des Gemeinderates und demjenigen von Mirjam Löffel ist das Ausmass der Änderung. In der revidierten Ordnung steht eine Liste, welche Geschäfte der Urne oder der Versammlung zuweist. Es sollen Schwellen eingeführt werden, so dass kleinere Geschäfte weiterhin per Handzeichen entschieden und nur grössere schriftlich bestimmt werden. Der Antrag von Löffel will die Versammlung abschaffen und nur noch an der Urne abstimmen.

Die Kosten sollen nicht stark ansteigen

Ein Anwesender fragt Löffel: «Haben Sie die Kosten für Ihr Anliegen geklärt?» Löffel antwortet: «Demokratie darf etwas kosten.» Solange keine Bagatellgeschäfte an die Urne kämen, wäre der Kostenaufwand aber nicht viel höher. Ob die Beteiligung an der Urne höher sei? «Wir erwarten es schon, ja», antwortet Thalmann. «Deshalb haben wir das auch in die Revision eingebracht.» Eine weitere Frage an die Antragstellerin: «Wieso fordern Sie denn so eine extreme Lösung?» Löffel antwortet, dass das nötig sei, bei 95 Prozent Abwesenheit. Im weiteren Verlauf hagelt es von allen Seiten Vorwürfe und Unterstellungen. Ein Teilnehmer wird von Löffel sogar identifiziert, als der Grund für die sinkende Besucherzahl an Versammlungen.

Aber auch ein lobendes Wort fällt– für den Gemeinderat: «Die Vernehmlassung war sehr lange. So hatten alle Zeit, sich ernsthaft damit auseinander zu setzen. Das war fair allen Bürgern gegenüber.» Die Entscheidung wird am 3. Dezember von gut informierten Stimmberechtigten gefällt.