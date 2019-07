Romanshorner Sek-Lehrer geht nach über 40 Jahren in Pension Hans Zürcher war 43 Jahre lang Sekundarlehrer in Romanshorn. Nur einmal überlegte er sich, die Stelle zu wechseln.

Markus Schoch

Hans Zürcher war der Informatikspezialist der Sekundarschulgemeinde. (Bild: Donato Caspari)

Hans Zürcher ist nicht weit herumgekommen. Er war fast 43 Jahre lang Lehrer an der Sekundarschule Romanshorn, wo er im Oktober 1976 begann und am letzten Freitag aufhörte. Aufgewachsen ist er nur rund 20 Kilometer entfernt im Weiler Laachen in Schönholzerswilen. Einen weiten Horizont hat der bald 68-Jährige trotzdem. Denn er ist an Ort ständig in Bewegung geblieben, und ist immer wieder neue Wege gegangen.

Überredet vom damaligen Schulpräsident

Dabei wollte er eigentlich gar nicht nach Romanshorn. Die Stelle, für die er sich interessierte, entsprach nicht seinen Vorstellungen. Er sollte 18 Lektionen Mathematik und 12 Lektionen Physik erteilen. Doch der damalige Schulpräsident setzte alle Räder in Bewegung, um Zürcher in die Hafenstadt zu holen. Lehrer waren zu jener Zeit Mangelware.

Zürcher liess sich schliesslich überreden, weil man ihm versprach, im zweiten Jahr werde er mehr Abwechslung haben. Später unterrichtete er auch Biologie und Geografie sowie Werken, Informatik und sogar Deutsch. «Das hat mir erlaubt, die Schüler von ganz verschiedenen Seiten her kennen zu lernen.» Insgesamt führte Zürcher 13 Klassen.

Nur einmal überlegte er sich, die Stelle zu wechseln

Er hat den Entscheid nie bereut, den Vertrag unterschrieben zu haben. «Die Arbeit war sehr vielseitig und die Kollegialität im Team gut.» Nur einmal überlegte er sich kurz, die Stelle zu wechseln. Grund war eine Schulleiterin, die praktisch alle Lehrer gegen sich aufgebracht hatte. Schliesslich setzte die Behörde dem Streit ein Ende, indem sie der Frau das Vertrauen entzog. Damit war für Zürcher die Welt wieder in Ordnung. Er konnte seine vielseitigen Talente weiter ausleben.

Zürcher ist zwar ein Zahlenmensch, er hat aber auch ein Flair fürs Musische und liess sich in Konstanz zum Schultheater-Pädagogen ausbilden. Mit seinen Klassen hat er diverse Theaterstücke aufgeführt und 1996 sogar das Musical «Lysteria» von Arno Reggli einstudiert, bei dem das halbe Schulhaus mitmachte. «Das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung», blickt Zürcher zurück.

Später brachte er noch mit ähnlich grossem Aufwand«Ala Ed Din» auf die Bühne, dann war Schluss. Neue Herausforderungen liessen ihm keine Zeit mehr. Von 2001 bis 2004 übernahm Zürcher zum zweiten Mal das Amt des Schulvorstandes, dessen Aufgabe sich heute der Schulleiter beziehungsweise Teamleiter teilen. Gleichzeitig engagierte sich Zürcher immer stärker im Bereich der Informatik. Seinen Bildungsurlaub im Jahr 2000 nutzte er zu grossen Teilen, um sein Wissen in diesem Bereich zu vergrössern.

Er programmierte ein eigenes Lernprogramm

Das Interesse am Digitalen hatte er in den sechs Jahren als Präsident der Thurgauer Sekundarlehrerkonferenz entwickelt. Das Amt trat Zürcher im Januar 1985 an. Um sich die Arbeit zu erleichtern, kaufte er sich damals seinen ersten Computer, der noch nicht viel konnte, aber rund 4000 Franken kostete.

Zürcher fing schnell Feuer und brachte sich das Programmieren bei. In Hunderten von Stunden Arbeit entwickelte er ein Revoca-Lernprogramm für Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik auf Windows-Basis, das die Sekundarlehrerkonferenz den Schulen zur Verfügung stellte. Die vergangenen drei Jahre hat sich Zürcher in einem Teilzeitpensum nur noch um die Informatik der Sekundarschule mit Netzwerk und rund 500 Geräten gekümmert. Die letzte Klasse gab er 2015 ab.



Zürcher war ein Lehrer, der hohe Ansprüche an seine Schüler stellte und sie an ihre Grenzen führte. In Erinnerungen geblieben sind ihn die Diskussionen im Zusammenhang mit einem Theaterstück. Nach den ersten Proben hätten die Jugendlichen eine Aussprache mit ihm verlangt und sich darüber beschwert, dass er viel zu viel von ihnen verlange.

«Es war sehr emotional.»

Er habe ihnen entgegnet, dass er wisse, sie würden es schaffen. Und so sei es dann auch – in diesem Fall – gewesen. Der Schulinspektor habe sich tief beeindruckt gezeigt von der Leistung der Klasse, habe aber auch mit einem Schmunzeln gemeint, künftig könne er das Niveau durchaus etwas tiefer ansetzen.



Mehr Zeit für Garten und Hobbys

Mit Informatik wird sich Zürcher weiter beschäftigen, unter anderem im Kino Roxy, dem er seine Dienste zur Verfügung stellt. Mehr Zeit wird er sich für den Garten nehmen und fürs Fotografieren – ein altes Hobby von ihm. Und schliesslich wird Zürcher auch in die Pedalen treten und in Bewegung bleiben. «Ich werde mir ein E-Bike kaufen.»