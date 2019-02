Romanshorner Psychiatriezentrum bietet Krisenhilfe für Jung und Alt Das neue Psychiatriezentrum im Romishof hat am Samstag seine erweiterten Angebote vorgestellt. Neu gestartet ist eine Tagesklinik mit Platz für 16 Patienten. Max Eichenberger

Antje Kemter, therapeutische Leiterin der Psychiatrischen Tagesklinik. (Bild: Max Eichenberger)

Die Wände sind schneeweiss, die Räume mit dem einströmenden Licht hell. «Durch unsere Erfahrungen können wir uns gegenseitig helfen», steht unter einer Zeichnung an der Pinnwand im Gruppenraum im Erdgeschoss, wo die Patienten in der neu eröffneten psychiatrischen Tagesklinik morgens und abends zur «Tagesrunde» zusammenkommen.

Auf einem anderen Blatt steht: «Ansprechen, was einen beschäftigt». Jemand hat ein Ziel formuliert: «Die innere Ruhe wiederfinden.» Hier arbeiten Patienten und ihre Therapeuten daran.

Grosses Interesse am Tag der offenen Türen

Unter einem Dach, in der Überbauung Romishof, getragen durch die Spital Thurgau AG, hat nun auch die Region Oberthurgau ein breit aufgestelltes psychiatrisches Zentrum. Ergänzt worden ist es durch eine Tagesklinik. Bisher gab es in Romanshorn die ambulanten Pfeiler der Erwachsenenpsychiatrie (EPD) sowie des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes (KJPD) im Konsumhof.

Im Romishof, zwischen Hubzelg und evangelischer Kirche, sind seit Dezember alle drei Bereiche zusammengeführt. Eine grosse Resonanz hat am Samstag der Tag der offenen Türe ausgelöst. Die Verantwortlichen der psychiatrischen Dienste stellten nicht nur die neuen Räumlichkeiten vor, sondern auch das erweiterte therapeutische Angebot.

Einen grossen Vorteil sieht Andreas Jäkel, Leiter des EPD, darin, dass verschiedene Berufsgruppen, die sich hier um das Wohl des Patienten kümmern, eng zusammenarbeiten:

«Die Wege sind kurz. Interprofessionelle Arbeit mit vernetzten Strukturen und engen Absprachen bieten grosse Möglichkeiten mit verschiedenen therapeutischen Ansätzen.»

Und auch institutionell ist es nicht abgeschottet: das «Brüggli», die Institution Betula, die Drehscheibe Arbon sowie die Perspektive Thurgau und die Spitex-Dienste seien neben anderen «wichtige Player», betont Jäkel.

«Keine Beratungsstelle, sondern Behandlungsstelle»

Anhand von Fallbeispielen zeigt Jäkel in einem der verschiedenen Informationsblöcke auf, wie sein Dienst als eine Art «psychiatrische Ambulanz» funktioniert. Und betont: «Wir sind nicht eine Beratungsstelle, sondern eine Behandlungsstelle. Das heisst: Wir brauchen eine Diagnose.»

Bernice Staub, Oberärztin des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes, gibt einen Einblick in die Aufgaben des Ambulatoriums und wie Krisensituationen bewältigt werden. Eine Einweisung geschehe nur im Einverständnis der Eltern, die auch in die Therapie einbezogen werden.

Schulangst, Verweigerung, ADHS, Bindungsstörungen: das können Symptome und ausgewachsene Gründe sein, weshalb Kinder und Jugendliche therapeutischer Behandlung bedürfen, sagt die ausgebildete Trauma-Therapeutin. Der KJPD biete auch Familientherapien an und leite Fördermassnahmen ein, wie etwa im Bereich Logopädie oder Ergotherapie.

Tagesklinik schon voll in Anspruch genommen

Das bisher fehlende Puzzleteil im Gesamtangebot fügt neu die psychiatrische Tagesklinik an. Sechzehn Behandlungsplätze bietet sie an. Diese würden bereits voll in Anspruch genommen, sagt Leiterin Antje Kemter nach der Startphase. Patienten mit psychischen Störungen würden in der Regel sechs bis acht Wochen lang behandelt.

Das sind zum Beispiel Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren, die sich in einer Lebenskrise befinden, unter Depressionen oder Angstzuständen leiden, sagt Antje Kemter. Entweder kommen sie selbst, oder die Anmeldung erfolgt über den Hausarzt; allenfalls, für eine Nachbehandlung, durch das Spital. Ausserhalb der Tagesstruktur haben die Patienten zu Hause ihr gewohntes soziales Umfeld.

Bei der Behandlung verfolgt die Tagesklinik einen interdisziplinären Ansatz: von der Ergo- bis zur Psychotherapie, von Stress- und Emotionsregulation bis hin zu Sport und Aktivierung, sagt die Leiterin. In der Recoverygruppe etwa werde an der Bildung der eigenen Stärke gearbeitet. «Und ein Sozialdienst unterstützt Patienten dabei, wieder gestärkt im Leben anzukommen.»