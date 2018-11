Romanshorner Kurt Oberländer zwischen Hoffen und Bangen Der Alleinunterhalter aus der Hafenstadt präsentierte sich am Freitag bei einer grossen Talentshow in den USA. Markus Schoch

Romanshorn TG - Der 83-jährige Entertainer und Tausendsassa Kurt Oberländer auf seinem Balkon mit Sicht auf den Hafen Romanshorn.

Die Veranstalter waren weit weniger gut vorbereitet als er selber. Geschlagene fünf Stunden musste Kurt Oberländer in New York auf seinen Auftritt beim Casting für die Talentshow «America’s Got Talent» warten. Der Romanshorner Unterhaltungskünstler liess sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen und brachte in den 90 zur Verfügung stehenden Sekunden auf die Bühne, was er sich vorgenommen hatte.

«Es ist sehr gut gelaufen.» Über 100 Stunden hatte er am Dean Martin-Song Ain’t That A Kick In The Head gefeilt, mit dem er vor die Jury trat. Diese habe grosses Interesse an ihm gezeigt. «Als ich erzählte, dass ich 83 Jahre alt und extra aus der Schweiz angereist bin, hat man sofort ein kurzes Interview mit mir organisiert.»

Die Konkurrenz ist enorm

Trotzdem macht sich Oberländer nicht allzu grosse Hoffnungen auf ein Weiterkommen. «Die Konkurrenz ist enorm.» Zum einen quantitativ: Es seien allein an diesem Tag und an diesem Ort sicher an die 1000 Personen gewesen, die sich präsentiert hätten. Landesweit dürften es Zehntausende sein, die sich an diesem Talentwettbewerb beteiligen würden. Zum anderen sei die Qualität der Darbietungen sehr hoch. Es habe einen Zwölfjährigen gehört, der wie ein Gott gesungen habe.

Die Reise an die Ostküste der USA sei aber so oder so nicht vergeblich gewesen. «Es hat sich auf jeden Fall gelohnt.» Er habe viele «wahnsinnig nette Menschen» getroffen. Und hier dabei zu sein, sei einzigartig. Ob es für Oberländer weiter geht, erfährt er in den nächsten vier Wochen