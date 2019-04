Romanshorner Kantischüler tauchen in die Welt der Technik ein Nächste Woche können Gymischüler im Rahmen der Technik- und Informatikwoche verschiedene Ingenieursberufe kennenlernen. Mitorganisiert wird das Projekt von der Vereinigung IngCH Engineers Shape our Future.

Gymischüler der Kantonsschule Romanshorn tauchen in die Welt der Technik und Informatik ein. (Bild: Donato Caspari, 29. April 2016)

(red) 40 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule schnuppern im Rahmen der Technik- und Informatikwoche gleich nach den Frühlingsferien in die sogenannten MINT-Berufe hinein. MINT ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Mitorganisiert wird das Programm von der Vereinigung IngCH Engineers Shape our Future.

Der Fokus der Woche liegt auf dem Ingenieursberuf: Die Jugendlichen erhalten einen theoretisch- und praxisorientierten Einblick in Ausbildung und Forschung. Besuche beim Maschinenbaudepartement an der ETH und beim Physikinstitut der Universität Zürich stehen auf dem Programm. Am Institut für Neuroinformatik lernen die Schüler, wie unser Gehirn Farben und Formen aufnimmt – und was ganz allgemein die Arbeit eines Wissenschaftlers ist.

Die Gymnasiasten bekommen zudem einen Einblick in die Arbeitswelt eines Ingenieurs bei den Firmen Starrag in Rorschach und Eugster Frismag in Amriswil. Und sie löten im Physiklabor der Schule eine eigene Schaltung mit einem kleinen Display.

Und das ist noch nicht alles: Es gibt ausserdem ein Referat über Zukunftstechnologien, und die Schüler erhalten Besuch von einer Informatikstudentin und einem Elektroingenieur. Die Veranstalter schreiben in einer Mitteilung:

«Sowohl die Bedeutung der Technik und Informatik als auch der Ingenieursberuf ist vielen Jugendlichen fremd. Deshalb die Technik- und Informatikwochen.»

Die Jahresevaluationen des Projekts zeigen, dass sich bei knapp 50 Prozent der Teilnehmer das Bild des Ingenieurberufes positiv verändert habe und sich 15 Prozent überhaupt erst ein Bild der Tätigkeit machen konnten. Ausserdem bestätigen gut 20 Prozent, dass die Woche ihre Studienwahl in Richtung Ingenieurswesen beeinflussen konnte.