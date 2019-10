Romanshorner Genossenschaft Holzenstein diskutiert übers Älterwerden Referenten reden an einem Podium über Probleme und rechtliche Grundlagen. Markus Bösch

Die Referenten beim Holzensteiner Gespräch in Romanshorn. (Bild: Markus Bösch)



Ist Älterwerden nur eine Belastung und ist es Angstmacherei, wenn das Älterwerden allein in Zusammenhang mit Einsamkeit und Entmündigung gesehen wird? Der Geschäftsführer der Genossenschaft Holzenstein, Andreas Steinke, hatte am Dienstag zur Gesprächsrunde in das Alters- und Pflegeheim eingeladen. Dem ehemaligen Leiter der Romanshorner Sozialdienste, Christian Hug, der Pflegedienstleiterin, Kathrin Gurt, und dem Rechtsanwalt, Markus Wydler, gelang es dabei, die eingangsgestellten Fragen zu beantworten und Ängste auszuräumen.

«Das Geld sollte genügen»

Die Hotellerie, die Betreuung und die Pflege machen die Kosten eines Heimaufenthaltes aus: Zu deren Finanzierung werden die AHV, die Renten, das Vermögen, die Krankenkasse sowie Gemeinde und Kanton herangezogen, die Kosten werden also aufgeteilt. Wenn nötig, kommen Ergänzungsleistungen dazu, auf die grundsätzlich jedermann Anspruch hat, sobald die Ausgaben höher sind als die Einnahmen: «Auch wenn ein Heimaufenthalt teuer ist, sollte das vorhandene Geld grundsätzlich genügen», erläuterte Hug.

Aus rechtlicher Sicht gelte es, rechtzeitig vorzusorgen, führte der Anwalt aus:

«Schliessen Sie ein Testament oder einen Erbvertrag rechtzeitig ab, hinterlegen Sie einen Vorsorgeauftrag und denken Sie an die Patientenverfügung. Dann wird in Ihrem Sinn gehandelt, wenn Sie dereinst nicht mehr oder nur noch teilweise handlungsfähig sein sollten.»

Mit zunehmendem Alter nehmen oft das soziale Netzwerk und die Mobilität ab und lassen Einsamkeit aufkommen. Diese Menschen brauchen Unterstützung – Familie und Nachbarn sind da gefragt.