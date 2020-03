Romanshorner Bibliothek hatte eine gutes Jahr Die Zahlen zeigen aufwärts. Und die Lokalität wird je länger je mehr zu einem Ort der Begegnung dank vieler Anlässe.

Benedikt Meyer las aus seinem Erstling «Nach Ohio». (Bild: Markus Bösch)

14'600 Medien warten in der Gemeindebibliothek Romanshorn auf Leserinnen und Leser jeden Alters – dazu kommen unzählige in digitaler Form bei «Digi-Ost», einem Zusammenschluss von 184 Bibliotheken. Und je länger, desto mehr werden sie auch ausgeliehen: 2019 insgesamt 43'610-mal. Das ist ein Plus von sieben Prozent.

Präsidentin Sandra Randegger und Bibliotheksleiterin Tanja Bühler freuten sich an der Jahresversammlung über die steigende Beliebtheit: «Auch im Zuge unserer vier ‹Buchstart›-Angebote kamen bis 30 Erwachsene und 35 Kinder, um sich von der Leseanimatorin vom Vorlesefieber anstecken zu lassen. Gleichzeitig erhalten die Kinder ein Gratiskonto bei uns. Das Angebot wird sehr geschätzt.»

Ein Ort der Begegnung

Die Bibliothek werde je länger, desto mehr zu einem Ort der Begegnung: Zu den vielfältigen Anlässen gehören Vorlesetag, Erzählnacht, Ferienpass, Führungen für die ersten Sekundarklassen und Kurse. Und es werden nach wie vor Bücher in Altersheimen ausgeliehen, der Bücherschrank im Seebad erfreut sich grosser Beliebtheit und neu ist die Reihe «Romanshorner erzählen».

Seit zehn Jahren arbeitet Silvia Bolliger im Ausleihteam. «Im vergangenen Jahr schloss die Rechnung mit dem Verlust von 3'442 Franken besser ab als vorgesehen. Beim Budget 2020 rechnen wir allerdings wieder mit einem grösseren Defizit von 10'450 Franken», sagt der langjährige Kassier. «Immerhin unterstützt uns neu die Gemeinde Uttwil – damit machen die Beiträge der Körperschaften bereits 78'500 Franken aus, diejenigen der Mitglieder etwa 40'000 Franken.»



Lesung Buch über Vorfahrin «Nach Ohio» heisst das erste Buch von Benedikt Meyer: Dafür begab sich der Historiker auf Spurensuche nach seiner Urgrossmutter Stephanie Cordelier, die als 19-Jährige vor 125 Jahren aus der Region Basel in die USA ausgewandert war. Mit Humor las und erzählte Meyer an der Versammlung der Bibliothek. (mb)