Romanshorn «Wir sind stolz auf alle»: Das «Roxy» feiert das 10-Jahr-Jubiläum Das Kino sei ein Erfolgsmodell, sagte Stadtpräsident Roger Martin an einer kleinen Feier am Mittwochabend. Eine besondere Ehrung erfuhr Vreni Schawalder.

Die Präsidentin und ihre Vorgängerin: Franziska Mattes und Vreni Schawalder, die für ihr Engagement geehrt wurde. Bild: Markus Bösch

Das Kino Romanshorn gibt es seit 1925: Die neue Zeit hatte vor 20 Jahren mit der IG Feines Kino und das Kino Roxy vor zehn Jahren mit dem Verein «Feines Kino» begonnen. Die Präsidentin Franziska Mattes und die Geschäftsführerin Andrea Röst schauten zurück auf jene Zeit, als der Verein, das Dach des «Roxy», mit neun Mitgliedern begonnen hatte.

«Heute sind es der Vorstand, die Geschäftsstelle, die über 1000 Mitglieder und Gönner sowie die rund 50 freiwilligen Helfer, die diese Institution tragen. Wir sind stolz auf alle, die diese Idee zur Realität werden lassen», sagte Mattes am Mittwochabend an einer kleinen Feier zum 10-Jahr-Jubiläum. Sie dankte ihrer Vorgängerin Vreni Schawalder, die mit einem Team für die Ausstellung «Vom Erlebnis zum Kino» im Museum am Hafen verantwortlich zeichnete und dabei immense Arbeit leistete.

Passend zu Romanshorn

Ein Jubiläum sei auch ein Zeichen für Beständigkeit, sagte Stadtpräsident Roger Martin: «Wenn ich selber zurückschaue, war es in meiner Jugendzeit das Kino Modern mit seiner Videothek.» Und mitsamt aller technischen Entwicklungen ist und bleibe das Kino Roxy ein Erfolgsmodell. «Eines, das zu Romanshorn passt.» So wie im «Roxy» gebe es in der Hafenstadt «viele feine und selektive Anlässe, die die Menschen ansprechen und darum erfolgreich sind». Den Rahmen des Jubiläumsanlasses bildete zuerst der Apéro und im Anschluss der Überraschungsfilm «Dream Horse».