Romanshorn will mit gezielten Massnahmen gegen Autoposer vorgehen Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe prüft in Zusammenarbeit unter anderem mit der Kantonspolizei Thurgau mögliche Ansätze zur Eindämmung der Auswüchse. Handlungsbedarf besteht nach Meinung der Stadt auch auf gesetzgeberischer Ebene.

Besitzer von PS-starken Autos fahren ihre Schmuckstühe gerne spazieren. Bild: Andriy Bezuglov/ Alamy Stock

(red) Das Problem ist nicht neu, zeigt sich im Coronasommer aber besonders deutlich: Aufgemotzte Schlitten mit meist jungen Männer am Steuer und dem Ziel, sich optisch und akustisch in Szene zu setzen. Das öffentliche Ärgernis hat unterdessen die Politik erreicht, kantonal wie national. So reichte der Arboner Stadtpräsident Dominik Diezi (CVP) in Absprache mit seinem Romanshorner Amtskollegen Roger Martin kürzlich im Grossen Rat eine Einfache Anfrage zu den Autoposern ein und erkundigte sich darin nach der Lageeinschätzung der Thurgauer Regierung. Thematisiert wird auch das weiterhin bestehende Bedürfnis nach spezifischen und gezielten Polizeikontrollen auf jugendliche Lenker mit hochmotorisierten Wagen.

Die Kantonspolizei Thurgau führte von April bis Juni bereits diverse solcher Kontrollen durch. Am 10. Juni doppelte die Thurgauer Nationalrätin und Verkehrspolitikerin Edith Graf-Litscher (SP) mit einer Interpellation in Bundesbern nach. Sie fordert einen nationalen Aktionsplan gegen zu laute und getunte Autos sowie ihre Fahrer. Zudem will sie der Polizei und den Zulassungsbehörden griffige Instrumente in die Hand geben, «um gegen diesen beabsichtigten Lärm wirksam vorzugehen». Eines der Probleme liegt auf gesetzgeberischer Ebene: So sind in der Schweiz elektronisch gesteuerte Auspuffklappen, womit das Motorengeräusch reguliert werden kann, erlaubt.

Stadt will das Problem mit lokalen Massnahmen angehen

Die Stadt Romanshorn begrüsst diese Engagements. Sie ist sich gemäss Communiqué bewusst, dass Teile ihrer Bevölkerung ebenfalls vom lästigen Phänomen betroffen sind. Deswegen prüft eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Stadt in Zusammenarbeit unter anderem mit der Kantonspolizei Thurgau mögliche Ansätze zur Eindämmung der Auswüchse. Sie wird den Stadtratressorts Verkehr und Integration sowie Ordnung und Sicherheit Optionen für kurz- und mittelfristige lokale Massnahmen unterbreiten.