ROMANSHORN Wegen Corona ist vieles anders: Romanshorner «Tischlein deck dich» hofft auf baldigen Normalbetrieb Lebensmittel retten und an bedürftige Menschen verteilen ist seit sieben Jahren das Ziel von «Tischlein deck dich» in Romanshorn. Zurzeit sind 16 Helferinnen und Helfer tätig. Pandemiebedingt mussten sie vieles umstellen.

Die Helfenden vom «Tischlein deck dich» in Romanshorn. Bild: Markus Bösch

Sie gehören unterdessen auch hier zum Stadtbild. Die Menschen, die am Freitagnachmittag an der Bahnhofstrasse in den Räumen der evangelischen Kirche Romanshorn Lebensmittel abholen.

Profitieren können von dem Angebot jene, die vom Sozialamt eine sogenannte Bezügerkarte erhalten, sagt Walter Züllig. Er gehört zu den 16 Helferinnen und Helfern, die sich ehrenamtlich für die Organisation «Tischlein deck dich» in Romanshorn engagieren.



«Es kommen jede Woche etwa 40 Menschen. Da diese meist Lebensmittel für die ganze Familie mitnehmen, erreichen wir bis zu 120 Personen.»

Im August 2014 hat Pfarrer Markus Da Rugna die Romanshorner Sektion der schweizweit tätigen Hilfsorganisation ins Leben gerufen. Diese Freiwilligenarbeit reduziert «Food Waste» und unterstützt dadurch Personen, die auf der Schattenseite der Gesellschaft leben.

Essen kommt aus der Region

Der grösste Teil der Lebensmittel wird laut Züllig aus dem Regionallager Winterthur angeliefert. Andere Lebensmittel erhält das «Tischlein deck dich» von regionalen Gewerben: Gemüse vom Romanshorner Bauer Stefan Fässler und Backwaren von der Bäckerei Franzl und dem Rösslibeck. Auch Früchte, Milch- und Tiefkühlprodukte seien von Zeit zu Zeit vorhanden, sagt Züllig.

Allein die Abgabestelle Romanshorn verteilte in den letzten fünf Jahren über hundert Tonnen Lebensmittel an dankbare Abnehmerinnen und Abnehmer. Dadurch wurden Esswaren im Wert von knapp 700'000 Franken vor dem Wegwerfen bewahrt.

Züllig hofft auf Normalbetrieb

Coronabedingt sind die Arbeiten momentan anders als üblich organisiert: Die Helfenden nehmen Grosspackungen auseinander, portionieren die Waren und verteilen sie in fixfertige Tragetaschen. Diese werden anschliessend nach einem genauen Zeitplan am Eingang der evangelischen Kirche Romanshorn bereitgestellt und von den Beziehenden abgeholt. Je nach Grösse der Familie können pro Bezugskarte auch mehrere Taschen auf einmal abgeholt werden.

Auf seine Wünsche bezüglich des «Tischlein deck dich» angesprochen, sagt Walter Züllig:

«Hoffentlich haben wir bald wieder Normalbetrieb.»

Dann könnten die Beziehenden wieder mehr oder weniger frei aus einem Sortiment auswählen, was sie möchten und brauchen. Zusätzlich könne sich Züllig dann wieder über zusätzliche Produktspenden aus der Region freuen.